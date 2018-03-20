12:22, 20 Mart 2018 SalÄ±

Hasan Celal GÃ¼zel son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vefat eden eski bakanlardanÂ Hasan Celal GÃ¼zelÂ iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, GÃ¼zel'in ailesinin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan, YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit, eski Meclis BaÅŸkanlarÄ± Cemil Ã‡iÃ§ek, BÃ¼lent ArÄ±nÃ§, KÃ¶ksal Toptan, eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, Ã§ok sayÄ±da bakan, BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP Grup BaÅŸkanvekilleri, milletvekilleri, bazÄ± eski siyasetÃ§iler, bÃ¼rokratlar, Meclis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende, GÃ¼zel iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve dua edildi.

TorunlarÄ±, Hasan Celal GÃ¼zel'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

GÃ¼zel'in annesi de sedyeyle cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve tÃ¶rene katÄ±lanlar, aileye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

'UZUN YILLAR SÃœREN DOSTLUÄžUMUZ VARDI'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan gazetecilere deÄŸerlendirmede bulundu.

Hasan Celal GÃ¼zel'in, bildiÄŸini dosdoÄŸru sÃ¶ylemeye gayret eden, vatansever, milliyetperver ve bu uÄŸurda da her ÅŸeyini vermeye hazÄ±r bir insan olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, GÃ¼zel'in, TÃ¼rkiye'deki deÄŸiÅŸim, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m dÃ¶neminin en Ã¶nemli isimlerinden 8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yolda Ã§ok farklÄ± yÃ¼kler Ã¼stlendiÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, "GÃ¶revini de baÅŸarÄ±yla yerine getirdi. Gerek bakanlÄ±k dÃ¶nemleri gerekse hizmet dÃ¶nemi bunun bir ifadesiydi. Uzun yÄ±llar dostluÄŸumuz vardÄ±. Biz onunla bir aÄŸabey mesabesinde deÄŸerlendirmelerimizi yapardÄ±k, zaman zaman istiÅŸarelerimiz de olurdu. Rabbim mekanÄ±nÄ± cennet kÄ±lsÄ±n. TaksiratÄ±nÄ± hasenata tebdil etsin. Ailesinin ve milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin, Hasan Celal GÃ¼zel'i, 28 Åžubat dÃ¶nemindeki dik duruÅŸuyla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Ne zaman bu Ã¼lkede mazlum, maÄŸdur varsa Hasan Celal aÄŸabeyimiz her zaman onlarÄ±n yanÄ±nda yer aldÄ±. Bu 28 Åžubat'ta da Ã¶yle oldu, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ meselesinde de Ã¶yle oldu. Yani tÃ¼m Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler meselesinde her zaman o Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k savaÅŸÃ§Ä±sÄ± olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bundan dolayÄ± bu konudaki 28 Åžubat deÄŸil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve dik durdu." dedi.