12:29, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ã‡in'in kÃ¼resel ticarette 'deniz' hamlesi | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Deniz Ä°pek Yolu giriÅŸimi kapsamÄ±nda Ã‡inli firmalarÄ±n uluslararasÄ± deniz ticareti aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±yan limanlardaki yatÄ±rÄ±mlarÄ± yoÄŸunlaÅŸÄ±rken, uzmanlar denizlerde oluÅŸturulan gÃ¼zergahÄ±n kÃ¼resel ticareti kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda pek Ã§ok Ã¼lkeyi Ã‡in'e ekonomik olarak daha baÄŸÄ±mlÄ± hale getireceÄŸini belirtti.Â

Ã‡in'in tarihi Ä°pek Yolu'nu yeniden canlandÄ±rmayÄ± hedefleyen KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi'ne yÃ¶nelik altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± hÄ±zla devam ederken, Ã‡inli firmalarÄ±n taÅŸÄ±yan liman yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla giriÅŸimin kapsamÄ± denizlerde geniÅŸliyor.



YaklaÅŸÄ±k 70 Ã¼lke ve toplam 21 trilyon dolarlÄ±k ekonomileri kapsayan giriÅŸim, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± denizlere de taÅŸÄ±yor. DenizyollarÄ± ve karadaki altyapÄ± aÄŸlarÄ±yla Ã‡in'in Asya, Afrika ve Avrupa ile baÄŸlarÄ±nÄ±n geniÅŸlemesi hedeflenirken Ã‡inli ÅŸirketler, son dÃ¶nemde denizaÅŸÄ±rÄ± Ã¼lkelerde yoÄŸunlaÅŸan liman alÄ±mlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Son olarak Ã‡in'in Ã¶nde gelen gemicilik ve lojistik ÅŸirketlerinden COSCO, BelÃ§ika'nÄ±n ikinci en bÃ¼yÃ¼k limanÄ± olan Zeebrugge'a yaptÄ±ÄŸÄ± 35 milyon avroluk yatÄ±rÄ±mla gÃ¼ndeme geldi.

Denizcilik danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi Drewry'den derlenen bilgilere gÃ¶re, Ã‡inli liman operatÃ¶rÃ¼ ÅŸirketlerin kapasite geliÅŸimi 2007-2016 dÃ¶neminde hÄ±zlÄ± bir geliÅŸim kaydetti. COSCO, China Shipping, SIPG ve China Merchants gibi Ã‡in'in gemicilik ve lojistik alanlarÄ±nda Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinin 2007'de 33,7 milyon eÅŸdeÄŸeri TEU (20 feetlik konteyner) olan konteyner elleÃ§leme kapasitesi, 2016'da 82,6 milyon eÅŸdeÄŸeri TEU'a yÃ¼kseldi.

"DENÄ°Z TÄ°CARET MODELLERÄ°NÄ°N COÄžRAFYASI DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR"

Clingendael Hollanda UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler EnstitÃ¼sÃ¼ Ã‡in UzmanÄ± Frans-Paul van der Putten, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Deniz Ä°pek Yolu'nun kÃ¼resel deniz ticaretindeki Ã‡inli ÅŸirket ve finansal kuruluÅŸlarÄ±n rolÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±rken dÃ¼nya deniz ticareti baÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirmeyi amaÃ§layan bir politika olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ã‡in'in denizyollarÄ±na yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi'nden Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Putten, Ã‡in'in dahil olduÄŸu liman inÅŸaat veya modernizasyon projelerinin doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar yerine kredilerle finanse edildiÄŸini ifade etti.

Putten, Deniz Ä°pek Yolu'nun kÃ¼resel ticarete etkisine deÄŸinerek, "Deniz Ä°pek Yolu, deniz ticaret modellerinin coÄŸrafyasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor ve geliÅŸmekte olan birÃ§ok Ã¼lkenin kÃ¼resel ticaret sistemine entegrasyonunu artÄ±rabilir. Bu yol, kÃ¼resel ticaret hacmini artÄ±racaktÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§te pek Ã§ok Ã¼lkenin Ã‡in'e ekonomik olarak daha baÄŸÄ±mlÄ± hale gelmesi muhtemel." dedi.

Ã‡inli firmalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±na da iÅŸaret eden Putten, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"COSCO liderliÄŸindeki bir Ã‡in konsorsiyumu, Kumport LimanÄ± Ã§oÄŸunluk hissesine sahip. Bu katÄ±lÄ±m, ÅŸirketin DoÄŸu Akdeniz'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ana odaÄŸÄ± olan Pire'deki faaliyetlerinin destekÃ§isi gÃ¶rÃ¼nmekte. Daha uzun vadede, TÃ¼rkiye'nin coÄŸrafi konumu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir potansiyel barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Bu, Ã‡in ve AB arasÄ±ndaki gÃ¼ney demiryolu koridorunda kilit bir unsur. TÃ¼rk limanlarÄ±, bu demiryolunu Akdeniz ve Karadeniz denizyollarÄ±nÄ± baÄŸlayarak gÃ¼Ã§lendirebilir. Hindistan ve KÃ¶rfez bÃ¶lgesini TÃ¼rkiye Ã¼zerinden AB'ye baÄŸlayan baÅŸka olasÄ± demiryolu koridorlarÄ± da olabilir. Ancak bu uluslararasÄ± demiryolu koridorlarÄ± geliÅŸtirilmeye devam ediyor ve ÅŸu anda TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki siyasi gerilimler bu sÃ¼reci engelliyor."

"SON 5 YILDA YATIRIMLAR HIZ KAZANDI"

Ä°ngiltere merkezli denizcilik araÅŸtÄ±rma ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi Drewry KÄ±demli Analisti Neil Davidson de Ã‡inli ÅŸirketlerin KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi'ni desteklemek iÃ§in jeopolitik bir motivasyonu olduÄŸunu, aynÄ± zamanda bu giriÅŸimin ÅŸirketler iÃ§in finansal bir anlamÄ± bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Davidson, Ã‡in bankalarÄ±nÄ±n KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi iÃ§in sadece yÃ¼zde 2-3,5 faiz oranÄ±na sahip krediler saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, liman alÄ±mlarÄ±nÄ±n, ÅŸirketler iÃ§in kazanÃ§ saÄŸlayÄ±cÄ± yatÄ±rÄ±mlar olduÄŸunu ve coÄŸrafi riskleri Ã§eÅŸitlendirdiÄŸini bildirdi.

Ã‡in'in denizyollarÄ±na yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmaya yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Davidson, son 5 yÄ±lda bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Davidson, Ã‡in'in, denizyoluna yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin bilgi sahibi olmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak milyarlarca dolar olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Cosco, China Merchants ve SIPG gibi Ã¼Ã§ ana Ã‡inli firmanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 40 denizaÅŸÄ±rÄ± limana yÃ¶nelik ilgisi var. Deniz Ä°pek Yolu'nun kÃ¼resel ticareti ne Ã¶lÃ§Ã¼de kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ± bilinmiyor ama elbette ticareti artÄ±racaktÄ±r. AltyapÄ± saÄŸlayarak ticaretin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r."

Ã‡inli ÅŸirketlerin Hint ve Atlantik Okyanusu ile Akdeniz'in yanÄ± sÄ±ra Latin Amerika ve Afrika'da da alÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Davidson, "TÃ¼rkiye de Deniz Ä°pek Yolu'nun bir parÃ§asÄ± ve asÄ±l faydasÄ±, limanlara yapÄ±lmakta olan yatÄ±rÄ±mlarla TÃ¼rkiye'nin Asya ve Ã¶zellikle Ã‡in ile ticaret yapmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ±dÄ±r. Ancak TÃ¼rk ve uluslararasÄ± liman operatÃ¶rlerinin TÃ¼rk limanlarÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlarÄ± Ã‡inli oyuncularÄ±n yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan daha fazladÄ±r." dedi.Â