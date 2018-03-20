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16:46, 20 Mart 2018 SalÄ±
Filistin
13:08, 20 Mart 2018 SalÄ±

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Filistinli cesur kÄ±zÄ±n babasÄ± Ä°srail'in 'Ahed' planÄ±nÄ± deÅŸifre etti
Filistinli cesur kÄ±zÄ±n babasÄ± Ä°srail'in 'Ahed' planÄ±nÄ± deÅŸifre etti

Ä°srail askeri mahkemesinde tutuklu yargÄ±lanan "Filistinli cesur kÄ±z" Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, duruÅŸmalarÄ± basÄ±na kapatan mahkemenin amacÄ±nÄ±n konuyu dÃ¼nya kamuoyundan saklamak olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askeri mahkemesinde tutuklu yargÄ±lanan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibiÂ Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasÄ± Basim et-Temimi, mahkemenin duruÅŸmalarÄ± basÄ±na kapatma kararÄ± alarak konuyu dÃ¼nya kamuoyundan saklamak istediÄŸini ifade etti.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek dava Ã¶ncesi deÄŸerlendirmelerde bulunan baba Temimi, kÄ±zÄ±nÄ±n davasÄ±na dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¶sterdiÄŸi ilginin Ä°srail'i rahatsÄ±z ettiÄŸini belirtti.

Askeri cezaevinde bulunan kÄ±zÄ± Ahed ve eÅŸi Neriman'Ä±n en son 13 Åžubat'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Basim, kamuoyunun ilgisini azaltmak iÃ§in bir sonraki duruÅŸmanÄ±n iki kez ertelendiÄŸini ve bundan sonraki tÃ¼m duruÅŸmalarÄ±n basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"BU MAHKEMELER SADECE GÃ–Z BOYAMAK Ä°Ã‡Ä°N YAPILIYOR"

Bunun gerÃ§ek bir mahkeme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece bir "tiyatro"dan ibaret olduÄŸunu belirten Basim et-Temimi, "Bu mahkemeler sadece gÃ¶z boyamak iÃ§in yapÄ±lÄ±yor, adalet beklemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. DÃ¼nyanÄ±n bu davaya gÃ¶sterdiÄŸi ilgiden rahatsÄ±z oldular ve insanlar bu tiyatroyu gÃ¶rsÃ¼n istemediler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu mesele tÃ¼m dÃ¼nyada gÃ¼ndem oldu. Mahkeme kapÄ±larÄ±nÄ± kapatarak dÃ¼nyanÄ±n ilgisini azaltmayÄ± hedefliyorlar." diye konuÅŸtu.

Baba Temimi, yarÄ±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±lacak duruÅŸmadan bir karar Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± beklemediklerini kaydetti.

Ä°srail askerleri, 16 yaÅŸÄ±ndaki Ahed et-Temimi'yi, 19 AralÄ±k 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Annesi Neriman da olaydan bir gÃ¼n sonra kÄ±zÄ±yla ilgili bilgi almak Ã¼zere gittiÄŸi Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki gÃ¶zaltÄ± biriminde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±ndaki Nebi Salih kasabasÄ±nda bulunan evinin avlusuna zorla giren bir Ä°srail askerine tokat attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len videosu yayÄ±nlanan Ahed'in, Ä°srail askerlerine "saldÄ±rÄ±" ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak askeri cezaevine konulmuÅŸtu.

YarÄ±nki duruÅŸmaya Ahed'in yanÄ± sÄ±ra annesi ve kuzeninin de Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.

"Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012'de aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin ahed
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