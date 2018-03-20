Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Akar'ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak merkezi yönetime söyledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de bunları söyledik. Çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.''dedi