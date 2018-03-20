13:47, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ã‡in dÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± rÃ¼zgar tÃ¼nelini inÅŸa etti





Deney amaÃ§lÄ± inÅŸa edilen rÃ¼zgar tÃ¼nelinde ses hÄ±zÄ±nÄ±n 25 katÄ±na kadar ulaÅŸan uÃ§uÅŸlarÄ±n simÃ¼lasyonu yapÄ±labiliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡inli mÃ¼hendisler, ileri teknoloji hipersonik uÃ§aklarÄ± test etmek Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± rÃ¼zgar tÃ¼nelini inÅŸa etti. Ã‡in haber ajansÄ± Åžinhua'da yer alan habere gÃ¶re, Ã‡in Bilimler Akademisine baÄŸlÄ± YÃ¼ksek BasÄ±nÃ§ Gaz Dinamikleri LaboratuvarÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, ses hÄ±zÄ±nÄ±n 25 katÄ±na kadar akÄ±ÅŸa ulaÅŸabilen deney amaÃ§lÄ± rÃ¼zgar tÃ¼nelinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± kamuoyuna duyurdu. 265 metre uzunluÄŸundaki tÃ¼nel, ses hÄ±zÄ±nÄ±n 25 katÄ± olan, Mach 25 ÅŸiddetine kadarki yÃ¼ksek hipersonik uÃ§uÅŸlarÄ±n simÃ¼lasyonun yapÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlayacak. RÃ¼zgar tÃ¼nelleri test edilen objelere hava Ã¼fleyerek boÅŸlukta uÃ§ar halde gÃ¶zlemlenmesini saÄŸlÄ±yor. HavacÄ±lÄ±k mÃ¼hendisleri, rÃ¼zgar tÃ¼nellerini hava aracÄ± tasarÄ±mlarÄ±nÄ± test etmekte kullanÄ±yor. Yeni inÅŸa edilen tÃ¼nel Ã‡in'i bu alanda rakiplerine gÃ¶re avantajlÄ± konuma getirecek. AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, ÅŸubat ayÄ±nda tanÄ±tÄ±lan "I Plane" adlÄ± hipersonik uÃ§ak modelinin yeni inÅŸa edilen rÃ¼zgar tÃ¼nelinde test edildiÄŸini belirtti. Yeni modelin Pekin'den New York'a 2 saatte yolcu ve yÃ¼k taÅŸÄ±yabilecek kapasitede olduÄŸu kaydedilmiÅŸti. Mach Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼, ses hÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶tesindeki akÄ±ÅŸlarÄ± anlatmakta kullanÄ±lÄ±yor. Ses hÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zde 35'ine kadar ulaÅŸan Mach 1 ÅŸiddetindeki akÄ±ÅŸlar, "transonik", Mach 1 ila Mach 5 ÅŸiddetindeki akÄ±ÅŸlar "sÃ¼personik", Mach 5 ila Mach 10 ÅŸiddetindeki akÄ±ÅŸlar "hipersonik" ve Mach 25'e kadar olan ÅŸiddetteki akÄ±ÅŸlar "yÃ¼ksek hipersonik" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Projenin detaylarÄ± "Science China: Physics, Mechanics & Astronomy" dergisinde yayÄ±mlandÄ±. Â

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