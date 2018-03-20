Yemenli sanatÃ§Ä± halkÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± 'duvarlara yansÄ±tÄ±yor'

SavaÅŸa ve yÄ±kÄ±mlara sanatÄ±yla direnenÂ Yemenli Hayfa Sebya, Ã¼lkesinde 3 yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n kadÄ±nlar ve Ã§ocuklar Ã¼zerindeki olumsuz etkileri baÅŸta olmak Ã¼zere halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajediyi duvarlara Ã§izdiÄŸi resimlerle anlatÄ±yor.
SanatÄ±nÄ± savaÅŸÄ±n kadÄ±n ve Ã§ocuklar baÅŸta olmak Ã¼zere halka uzanan yÃ¶nÃ¼nÃ¼ anlatmaya adayan Sebya, "Suskun Kurbanlar" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± giriÅŸim Ã§erÃ§evesinde halkÄ±n Ã§ektiÄŸi acÄ±larÄ± resmetmek iÃ§in baÅŸkent Sana'da Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yÄ±kamadÄ±ÄŸÄ± duvarlarÄ± seÃ§iyor.
"Suskun Kurbanlar" giriÅŸimi kapsamÄ±nda 7 duvar resmi yapan Sebya, resimlerinde Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalan kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±n okula giderken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlar, Ã§atÄ±ÅŸma taraflarÄ±nÄ±n bombardÄ±manlarda okullarÄ± hedef almasÄ± veya okullarÄ± kÄ±ÅŸlaya Ã§evirmesi gibi konularÄ± ele alÄ±yor.
Sebya, bu giriÅŸimi geÃ§en yÄ±l AÄŸustos ayÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar sona erene kadar duvarlara resim Ã§izmeye devam edeceÄŸini belirterek, sanatÄ±n "barÄ±ÅŸ dilini yayma gÃ¼cÃ¼" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Cadde duvarlarÄ±nÄ±n toplumun her kesimine ulaÅŸmak iÃ§in adeta aÃ§Ä±k bir sergi olduÄŸunu ifade eden Sebya, ilk defa duvar resmi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha Ã¶nce de iki giriÅŸimde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Sebya, bu giriÅŸimi, savaÅŸ zamanÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n Ã§ektiÄŸi acÄ±lara ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n topluma verdiÄŸi zarara dikkati Ã§ekmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
SanatÄ±nÄ± yansÄ±tmak iÃ§in tuvaller yerine duvarlarÄ± seÃ§mesinin nedenine iliÅŸkin Sebya, "Duvarlar nefret kusmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu duvarlarÄ±n savaÅŸÄ±n maÄŸdur ettiÄŸi kadÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m." dedi.Â
Duvarlara resmetmek "Ã¶zgÃ¼r bir sanat" ÅŸekli ve sanatÃ§Ä±nÄ±n mesajÄ±nÄ± topluma iletmesinin en hÄ±zlÄ± yolu olduÄŸunu kaydeden Sebya, savaÅŸÄ±n yÄ±kÄ±cÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼ en iyi ve en doÄŸru ÅŸekilde nasÄ±l anlatabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve sonunda duvarlarÄ± buna aracÄ± kÄ±lmaya karar verdiÄŸini aktardÄ±.Â
"Suskun Kurbanlar" giriÅŸimi Ã§erÃ§evesinde yaptÄ±ÄŸÄ± resimlerin her birinin ayrÄ± bir fikri ve temasÄ± olduÄŸunu belirten Sebya, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Sanat aramÄ±zda barÄ±ÅŸ, asil deÄŸerler, sevgi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve savaÅŸ zamanÄ±nda birlikte yaÅŸama dilini yayma gÃ¼cÃ¼ne sahip. SavaÅŸÄ±n sona ermesini ve Ã¼lkem baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m dÃ¼nyada barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±, herkesin onurlu bir yaÅŸam sÃ¼rmesini temenni ediyorum."Â
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