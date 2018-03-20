14:14, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ä°ngiltere'de Facebook veri ihlali iddialarÄ±na soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), sosyal medya platformu Facebook'taki kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

Ä°ngiltere merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n Facebook'ta 50 milyon hesaptan kiÅŸisel veri topladÄ±ÄŸÄ±, bu verileri 2016'daki ABD seÃ§imleri ve Brexit referandumunu etkilemek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere Dijital, KÃ¼ltÃ¼r, Medya ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sponsorluÄŸundaki ICO'nun BaÅŸkanÄ± Elizabeth Denham, geliÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

KiÅŸisel bilgiler kullanÄ±larak seÃ§imlerin manipÃ¼le edildiÄŸi iddialarÄ± sebebiyle Cambridge Analytica'nÄ±n soruÅŸturulduÄŸunu duyuran Denham, ÅŸirketin veri tabanÄ±na ve aÄŸ sunucularÄ±na eriÅŸim talebinde bulunmak Ã¼zere mahkemeye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Åžirketin usulsÃ¼zlÃ¼k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddettiÄŸini sÃ¶yleyen Denham, ÅŸirketin nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve verileri nasÄ±l iÅŸlediÄŸini anlamak istediÄŸini vurguladÄ±.

Denham'Ä±n soruÅŸturmasÄ±yla ilgili Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da veri ihlalinin "endiÅŸe verici" olduÄŸunun altÄ± Ã§izilerek Cambridge Analytica'ya ICO ile "tam ÅŸekilde iÅŸ birliÄŸi yapma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Ä°HLALLERÄ° ESKÄ° Ã‡ALIÅžANI BÄ°LDÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Veri analiz ÅŸirketi Cambridge Analytica'nÄ±n eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Christopher Wylie, ÅŸirketin 50 milyon Facebook hesabÄ±ndan gizli bilgiye eriÅŸim saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Verilerin kiÅŸilerin gizli mesajlaÅŸmalarÄ±ndan da derlendiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Ä°ngiliz Channel 4 haber kanalÄ±nÄ±n dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gizli kamera Ã§ekimlerinde de ÅŸirketin bazÄ± yÃ¶neticilerinin, internet ortamÄ±nda siyasetÃ§ilerin itibarÄ±nÄ± sarsmak iÃ§in "aÅŸk tuzaklarÄ±" hazÄ±rlanabileceÄŸini ve rÃ¼ÅŸvet verilebileceÄŸini sÃ¶ylerken gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Cambridge Analytica YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alexander Nix'in, ÅŸirketle dÃ¼nya genelinde gizli ÅŸekilde seÃ§im kampanyalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada Facebook'un hisseleri de dÃ¼n, veri ihlali iddialarÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zde 8,1 deÄŸer kaybÄ±yla son 5,5 yÄ±lÄ±n en sert gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda Facebook, "verilerin usulÃ¼ne uygun kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialarÄ±n gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini" belirterek Cambridge Analytica'nÄ±n faaliyetlerinin incelenmesi iÃ§in kendi dijital adli biliÅŸim uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir ekibi gÃ¶revlendirdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.