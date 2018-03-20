14:23, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ä°ran'dan Suudi Arabistan'Ä±n El Kaide iddiasÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi, ABD'nin Afganistan'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'a sÄ±ÄŸÄ±nan El Kaide lideri Usame bin Ladin'in aile Ã¼yelerinin Suudi Arabistan'a teslim edildiÄŸini belirtti.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KasÄ±mi, baÅŸkent Tahran'da dÃ¼zenlediÄŸi haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El Kaide liderlerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n Ä°ran'da bulunduklarÄ±na dair iddialarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Bin Selman'Ä±n El Kaide liderlerinin Ä°ran'da bulunduÄŸuna iliÅŸkin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± "bÃ¼yÃ¼k bir yalan" olarak niteleyen KasÄ±mi, Riyad yÃ¶netimini El Kaide gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin oluÅŸturulmasÄ±nda rolÃ¼ olmakla suÃ§ladÄ±.

Ä°ranlÄ± sÃ¶zcÃ¼, Afganistan iÅŸgalinin ilk yÄ±llarÄ±nda El Kaide Ã¼yelerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ä°ran topraklarÄ±na girmek istediÄŸini ancak yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n vatandaÅŸÄ± olduklarÄ± Ã¼lkelere iade edildiÄŸini aktardÄ±.

KasÄ±mi, Ä°ran'a giren kiÅŸiler arasÄ±nda Bin Ladin'in aile Ã¼yelerinin de olduÄŸunu ancak Suudi Arabistan'Ä±n talebi doÄŸrultusunda bu kiÅŸilerin Suudi Arabistan'Ä±n Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine teslim edildiÄŸini belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman, ABD'nin CBS Televizyon kanalÄ±nda dÃ¼n yayÄ±nlanan bir rÃ¶portajÄ±nda, Ä°ran'Ä± El Kaide'yi desteklemekle itham etmiÅŸti. Ã‡ok sayÄ±da El Kaide lideri ve Ã¼yesinin Ä°ran tarafÄ±ndan korunduÄŸunu iddia eden Prens Selman, "Ä°ran bunlarÄ± adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karmayÄ± veya ABDâ€™ye teslim etmeyi reddediyor." demiÅŸti.

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