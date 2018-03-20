14:31, 20 Mart 2018 Salı

İlk kez 'Uluslararası Şerif Muhiddin Targan Ud Festivali' düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsü ilk kez düzenlenen Uluslararası Şerif Muhiddin Targan Ud Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliği yaptığı festival büyük ilgi gördü.

Dünyaca ünlü ut ve çello virtüözü Şerif Muhiddin Targan’ın adının verildiği festivalde, ut sanatçısı Osman Nuri Özpekel, Şerif Muhiddin Targan’a ait olan ve Safiye Ayla tarafından kendisine emanet edilen tarihi utla konser verdi.



Malezya ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunması hedeflenen festivalde, Türkiye, Malezya, Singapur, Endonezya, Japonya, Brunei ve Tayland’dan sanatçılar ve akademisyenler atölye çalışması, usta öğreticiliği ve akademik sunumlar yaptı.



Malezya'daki müzelerden toplanan utların YEE'de sergilendiği festival kapsamında Türkiye’den ve dünyanın dört bir yerinden gelen ut sanatçıları müzikseverlerle buluştu.

Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, etkinlikte yaptığı konuşmada müziğin barış mesajı taşıyabileceğine işaret ederek “Bu organizasyon, Türkiye ve Malezya arasındaki iş birliğini, bilhassa kültürel alışveriş sahasında artıracaktır. Bu festival yalnızca tarihi ve İslami açıdan önemli bir figür ile ilgili olması açısından değil, aynı zamanda müziğin küresel barış mesajı ile insanlığı nasıl birleştirebileceği açısından da önemlidir.” dedi.

Kavakcı, Targan’ın ustalığını, doğu ve batıyı birleştirmek için sergilediğini vurgulayarak sanatçının yaşadığı dönemde toplum ve kültürü bir araya getirdiğini ifade etti.

Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen festivale katılan Milli Kültür ve Sanat Müdürü Selahaddin Salih de festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek YEE ile tüm eyaletlerde kültürel faaliyetler düzenlemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, yaptığı açıklamada, ilk kez düzenlenen bu festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Festival için birçok ülkeden gelen ut sanatçıları sunumlar yaparak tecrübelerini paylaştı. Ayrıca, katılımcılar için sanatlarını icra ederek performans sergilediler. Festivalin Mehmet Akif Ersoy’un da çok yakın arkadaşı olan Şerif Muhiddin Targan’ı anlamak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.