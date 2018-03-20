14:50, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ä°ngiliz polisi halkÄ± "terÃ¶rle mÃ¼cadeleye" Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere Emniyetinin "Eylem TerÃ¶rÃ¼ Ã–nler" baÅŸlÄ±klÄ± yeni kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde kiÅŸilerin ÅŸÃ¼pheli davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n polise bildirilmesi iÃ§in kamuyu teÅŸvik eden Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Kampanyayla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Ä°ngiltere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi Ulusal KoordinatÃ¶rÃ¼ Neil Basu, geÃ§en yÄ±l polise yapÄ±lan 30 binden fazla ihbarÄ±n 6 bininin yetkililere yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirterek, "KaygÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlarÄ± (polise) bildirin. Bu, her iyi vatandaÅŸÄ±n, terÃ¶rle mÃ¼cadele eden bir vatandaÅŸ olabilmesi iÃ§in bir fÄ±rsat." dedi.

GeÃ§en yÄ±l Ä°ngiltere'yi ilk sarsan terÃ¶r eyleminin birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce aÃ§Ä±klanan kampanya kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼lebilecek eylemler arasÄ±nda, internetten sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ÅŸeylerin satÄ±n alÄ±nmasÄ± ve bunlarÄ±n teslimatÄ±, varÄ±ÅŸ yerleri belirsiz uzun yolculuklara Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik noktalarÄ± ile kapalÄ± devre televizyon (CCTV) kameralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerin fotoÄŸraflanmasÄ± yer alÄ±yor.

Ä°ngiltere, 2017â€™de Londra ve Manchesterâ€™da dÃ¼zenlenen 5 terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Toplamda 36 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonucunda Ã¼lkede terÃ¶r tehdit seviyesi, iki kez en Ã¼st basamaÄŸa Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ordu da bir sÃ¼reliÄŸine iÃ§ gÃ¼venlikte devreye girmiÅŸti.

AdayÄ± 2018â€™de de ciddi terÃ¶r tehditlerinin beklediÄŸini aÃ§Ä±klayan Ä°ngiliz gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile iÃ§ gÃ¼venlikten sorumlu istihbarat servisi MI5'Ä±n, yaklaÅŸÄ±k 3 bin terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisine karÅŸÄ± 600 kadar soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ biliniyor.