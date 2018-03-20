Ä°ngiliz polisi halkÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere Emniyetinin "Eylem TerÃ¶rÃ¼ Ã–nler" baÅŸlÄ±klÄ± yeni kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde kiÅŸilerin ÅŸÃ¼pheli davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n polise bildirilmesi iÃ§in kamuyu teÅŸvik eden Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Kampanyayla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Ä°ngiltere TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi Ulusal KoordinatÃ¶rÃ¼ Neil Basu, geÃ§en yÄ±l polise yapÄ±lan 30 binden fazla ihbarÄ±n 6 bininin yetkililere yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirterek, "KaygÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±z durumlarÄ± (polise) bildirin. Bu, her iyi vatandaÅŸÄ±n, terÃ¶rle mÃ¼cadele eden bir vatandaÅŸ olabilmesi iÃ§in bir fÄ±rsat." dedi.
GeÃ§en yÄ±l Ä°ngiltere'yi ilk sarsan terÃ¶r eyleminin birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce aÃ§Ä±klanan kampanya kapsamÄ±nda ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼lebilecek eylemler arasÄ±nda, internetten sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ÅŸeylerin satÄ±n alÄ±nmasÄ± ve bunlarÄ±n teslimatÄ±, varÄ±ÅŸ yerleri belirsiz uzun yolculuklara Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±, gÃ¼venlik noktalarÄ± ile kapalÄ± devre televizyon (CCTV) kameralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlerin fotoÄŸraflanmasÄ± yer alÄ±yor.
Ä°ngiltere, 2017â€™de Londra ve Manchesterâ€™da dÃ¼zenlenen 5 terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Toplamda 36 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonucunda Ã¼lkede terÃ¶r tehdit seviyesi, iki kez en Ã¼st basamaÄŸa Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ, ordu da bir sÃ¼reliÄŸine iÃ§ gÃ¼venlikte devreye girmiÅŸti.
AdayÄ± 2018â€™de de ciddi terÃ¶r tehditlerinin beklediÄŸini aÃ§Ä±klayan Ä°ngiliz gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile iÃ§ gÃ¼venlikten sorumlu istihbarat servisi MI5'Ä±n, yaklaÅŸÄ±k 3 bin terÃ¶r ÅŸÃ¼phelisine karÅŸÄ± 600 kadar soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ biliniyor.
Gazzeliler Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±r boyuna yaklaÅŸÄ±k bin fidan dikti.
NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug, muhalefetin yoÄŸun baskÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etti
Ä°srail'in zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Filistin'e yÃ¼rÃ¼yen Yahudi asÄ±llÄ± Ä°sveÃ§li aktivist Benjamin Ladraa, Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±
Irak Adalet BakanÄ± Haydar ez-Zamili, ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi
Washington Post'ta TÃ¼rkiye'nin Afrin harekatÄ± ile ilgili yayÄ±nlanan analizde, "Suriyeli KÃ¼rtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha" denildi
NATO, ileri teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§evre dostu yeni karargahÄ±nda faaliyet gÃ¶stermeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ege AdalarÄ±nÄ± KalkÄ±ndÄ±rma ProgramÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek proje 1,2 milyon avroya mal olacak
KerkÃ¼k Valisi Said, Nevruz BayramÄ± gerekÃ§esiyle kente gelerek halkÄ±n huzurunu kaÃ§Ä±rmayÄ± amaÃ§layan IKBY'den bazÄ± yetkililere izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi
Ä°ngiliz polisi, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkeyi etkileyen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n da terÃ¶rle mÃ¼cadelede aktif ÅŸekilde yer almasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Afganistan'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'a sÄ±ÄŸÄ±nan El Kaide lideri Ladin'in aile Ã¼yelerinin Suudi Arabistan'a teslim edildiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu, Facebook'ta kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Yemenli sanatÃ§Ä± Sebya, Ã¼lkesinde 3 yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu felaketleri ve halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajediyi duvarlara Ã§izdiÄŸi resimlerle anlatÄ±yor
Deney amaÃ§lÄ± inÅŸa edilen rÃ¼zgar tÃ¼nelinde ses hÄ±zÄ±nÄ±n 25 katÄ±na kadar ulaÅŸan uÃ§uÅŸlarÄ±n simÃ¼lasyonu yapÄ±labiliyor
Ä°srail askeri mahkemesinde tutuklu yargÄ±lanan "Filistinli cesur kÄ±z" Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, duruÅŸmalarÄ± basÄ±na kapatan mahkemenin amacÄ±nÄ±n konuyu dÃ¼nya kamuoyundan saklamak olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in'in tarihi Ä°pek Yolu'nu yeniden canlandÄ±rmayÄ± hedefleyen ve Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping tarafÄ±ndan 2013'te aÃ§Ä±klanan KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi'ne yÃ¶nelik altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± hÄ±zla devam ederken, sÃ¶z konusu giriÅŸimin kapsamÄ± da geniÅŸliyor