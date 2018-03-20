15:00, 20 Mart 2018 SalÄ±

KerkÃ¼k'e Nevruz Ã¶ncesi bazÄ± KÃ¼rt yetkililere yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n KerkÃ¼k Valisi Rakan Said, Nevruz BayramÄ± kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla kente gelip huzuru bozmayÄ± planlayan Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nden (IKBY) bazÄ± yetkililere engel olacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Said, valilik binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bu akÅŸam Nevruz BayramÄ± ateÅŸinin yakÄ±lmasÄ± gerekÃ§esiyle IKBY'den gelerek halkÄ±n huzur ve istikrarÄ±nÄ± bozmayÄ± amaÃ§layan bazÄ± yetkililerin KerkÃ¼k'e giriÅŸine izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.

Kente giriÅŸi engellenecek isimler arasÄ±nda KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) askeri sorumlularÄ±ndan Lahor Åžeyh Cengi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getiren Said, Cengi'nin dÃ¼n kente gelip yerel idareye hakarette bulunduÄŸunu, ancak buna bir daha gÃ¶z yummayacaklarÄ±nÄ±, tehditlerini de kabul etmediklerini vurguladÄ±.

Vefat eden eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani'nin yeÄŸeni Cengi, dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§la KerkÃ¼k'teki KÃ¼rt mahallelerini ziyaret etmiÅŸ, halkÄ±n kentteki Nevruz kutlamalarÄ±na yÃ¼ksek katÄ±lÄ±m gÃ¶stermesini istemiÅŸ, Vali Said hakkÄ±nda ise aÄŸÄ±r sÃ¶zler sarf etmiÅŸti.

IKBY baÄŸlÄ± PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri, KerkÃ¼k'te varlÄ±k gÃ¶sterdikleri 2014-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, her 21 Mart'ta Nevruz BayramÄ± iÃ§in kentin tarihi kalesinde ateÅŸ yakÄ±p IKBY bayraklarÄ± dalgalandÄ±rÄ±yordu. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin 16 Ekim 2017'de kentte tam kontrolÃ¼ saÄŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan IKBY bayraklarÄ± indirildi.

Nevruz kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla KerkÃ¼k'te gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.