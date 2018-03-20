KerkÃ¼k'e Nevruz Ã¶ncesi bazÄ± KÃ¼rt yetkililere yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k Valisi Rakan Said, Nevruz BayramÄ± kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla kente gelip huzuru bozmayÄ± planlayan Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nden (IKBY) bazÄ± yetkililere engel olacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Said, valilik binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bu akÅŸam Nevruz BayramÄ± ateÅŸinin yakÄ±lmasÄ± gerekÃ§esiyle IKBY'den gelerek halkÄ±n huzur ve istikrarÄ±nÄ± bozmayÄ± amaÃ§layan bazÄ± yetkililerin KerkÃ¼k'e giriÅŸine izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
Kente giriÅŸi engellenecek isimler arasÄ±nda KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) askeri sorumlularÄ±ndan Lahor Åžeyh Cengi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getiren Said, Cengi'nin dÃ¼n kente gelip yerel idareye hakarette bulunduÄŸunu, ancak buna bir daha gÃ¶z yummayacaklarÄ±nÄ±, tehditlerini de kabul etmediklerini vurguladÄ±.
Vefat eden eski Irak CumhurbaÅŸkanÄ± ve KYB Genel Sekreteri Celal Talabani'nin yeÄŸeni Cengi, dÃ¼n Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§la KerkÃ¼k'teki KÃ¼rt mahallelerini ziyaret etmiÅŸ, halkÄ±n kentteki Nevruz kutlamalarÄ±na yÃ¼ksek katÄ±lÄ±m gÃ¶stermesini istemiÅŸ, Vali Said hakkÄ±nda ise aÄŸÄ±r sÃ¶zler sarf etmiÅŸti.
IKBY baÄŸlÄ± PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri, KerkÃ¼k'te varlÄ±k gÃ¶sterdikleri 2014-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, her 21 Mart'ta Nevruz BayramÄ± iÃ§in kentin tarihi kalesinde ateÅŸ yakÄ±p IKBY bayraklarÄ± dalgalandÄ±rÄ±yordu. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin 16 Ekim 2017'de kentte tam kontrolÃ¼ saÄŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan IKBY bayraklarÄ± indirildi.
Nevruz kutlamalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla KerkÃ¼k'te gÃ¼venlik Ã¶nlemleri artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.
Gazzeliler Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±r boyuna yaklaÅŸÄ±k bin fidan dikti.
NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug, muhalefetin yoÄŸun baskÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etti
Ä°srail'in zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Filistin'e yÃ¼rÃ¼yen Yahudi asÄ±llÄ± Ä°sveÃ§li aktivist Benjamin Ladraa, Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±
Irak Adalet BakanÄ± Haydar ez-Zamili, ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi
Washington Post'ta TÃ¼rkiye'nin Afrin harekatÄ± ile ilgili yayÄ±nlanan analizde, "Suriyeli KÃ¼rtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha" denildi
NATO, ileri teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§evre dostu yeni karargahÄ±nda faaliyet gÃ¶stermeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ege AdalarÄ±nÄ± KalkÄ±ndÄ±rma ProgramÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek proje 1,2 milyon avroya mal olacak
KerkÃ¼k Valisi Said, Nevruz BayramÄ± gerekÃ§esiyle kente gelerek halkÄ±n huzurunu kaÃ§Ä±rmayÄ± amaÃ§layan IKBY'den bazÄ± yetkililere izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi
Ä°ngiliz polisi, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkeyi etkileyen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n da terÃ¶rle mÃ¼cadelede aktif ÅŸekilde yer almasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Afganistan'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'a sÄ±ÄŸÄ±nan El Kaide lideri Ladin'in aile Ã¼yelerinin Suudi Arabistan'a teslim edildiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu, Facebook'ta kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Yemenli sanatÃ§Ä± Sebya, Ã¼lkesinde 3 yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu felaketleri ve halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajediyi duvarlara Ã§izdiÄŸi resimlerle anlatÄ±yor
Deney amaÃ§lÄ± inÅŸa edilen rÃ¼zgar tÃ¼nelinde ses hÄ±zÄ±nÄ±n 25 katÄ±na kadar ulaÅŸan uÃ§uÅŸlarÄ±n simÃ¼lasyonu yapÄ±labiliyor
Ä°srail askeri mahkemesinde tutuklu yargÄ±lanan "Filistinli cesur kÄ±z" Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, duruÅŸmalarÄ± basÄ±na kapatan mahkemenin amacÄ±nÄ±n konuyu dÃ¼nya kamuoyundan saklamak olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in'in tarihi Ä°pek Yolu'nu yeniden canlandÄ±rmayÄ± hedefleyen ve Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping tarafÄ±ndan 2013'te aÃ§Ä±klanan KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi'ne yÃ¶nelik altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± hÄ±zla devam ederken, sÃ¶z konusu giriÅŸimin kapsamÄ± da geniÅŸliyor