15:17, 20 Mart 2018 SalÄ±

Midilli AdasÄ±'ndaki Valide Camisi restore edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™nÄ±n en eski camilerinden Valide Camisiâ€™nin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, Ege AdalarÄ±nÄ± KalkÄ±ndÄ±rma ProgramÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek proje Lesvos Tarihi Eserler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ denetiminde gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve 1,2 milyon avroya mal olacak.

Ä°lgi bakanlÄ±klar tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtilen proje kapsamÄ±nda, cami giriÅŸinde bulunan kitabeye gÃ¶re 1615 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ibadete kapalÄ±, harap halde bulunan Valide Camisiâ€™nin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ kÄ±sÄ±mlarÄ± ile bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hasar gÃ¶ren minaresi restore edilecek ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi yapÄ±lacak.

Midilliâ€™de, eski TÃ¼rk mahallesi YukarÄ± Skalaâ€™da bulunan Valide Camisi, 1981 yÄ±lÄ±nda Yunanistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tarihi eser olarak koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ancak bugÃ¼ne kadar camiyle ilgili herhangi bir restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.