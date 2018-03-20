Midilli AdasÄ±'ndaki Valide Camisi restore edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistanâ€™Ä±n Midilli AdasÄ±â€™nÄ±n en eski camilerinden Valide Camisiâ€™nin restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, Ege AdalarÄ±nÄ± KalkÄ±ndÄ±rma ProgramÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek proje Lesvos Tarihi Eserler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ denetiminde gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve 1,2 milyon avroya mal olacak.
Ä°lgi bakanlÄ±klar tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtilen proje kapsamÄ±nda, cami giriÅŸinde bulunan kitabeye gÃ¶re 1615 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ibadete kapalÄ±, harap halde bulunan Valide Camisiâ€™nin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ kÄ±sÄ±mlarÄ± ile bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hasar gÃ¶ren minaresi restore edilecek ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi yapÄ±lacak.
Midilliâ€™de, eski TÃ¼rk mahallesi YukarÄ± Skalaâ€™da bulunan Valide Camisi, 1981 yÄ±lÄ±nda Yunanistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tarihi eser olarak koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ancak bugÃ¼ne kadar camiyle ilgili herhangi bir restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
Gazzeliler Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±r boyuna yaklaÅŸÄ±k bin fidan dikti.
NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug, muhalefetin yoÄŸun baskÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etti
Ä°srail'in zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Filistin'e yÃ¼rÃ¼yen Yahudi asÄ±llÄ± Ä°sveÃ§li aktivist Benjamin Ladraa, Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±
Irak Adalet BakanÄ± Haydar ez-Zamili, ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi
Washington Post'ta TÃ¼rkiye'nin Afrin harekatÄ± ile ilgili yayÄ±nlanan analizde, "Suriyeli KÃ¼rtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha" denildi
NATO, ileri teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã§evre dostu yeni karargahÄ±nda faaliyet gÃ¶stermeye hazÄ±rlanÄ±yor
Ege AdalarÄ±nÄ± KalkÄ±ndÄ±rma ProgramÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek proje 1,2 milyon avroya mal olacak
KerkÃ¼k Valisi Said, Nevruz BayramÄ± gerekÃ§esiyle kente gelerek halkÄ±n huzurunu kaÃ§Ä±rmayÄ± amaÃ§layan IKBY'den bazÄ± yetkililere izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi
Ä°ngiliz polisi, geÃ§en yÄ±l Ã¼lkeyi etkileyen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n da terÃ¶rle mÃ¼cadelede aktif ÅŸekilde yer almasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KasÄ±mi, ABD'nin Afganistan'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'a sÄ±ÄŸÄ±nan El Kaide lideri Ladin'in aile Ã¼yelerinin Suudi Arabistan'a teslim edildiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu, Facebook'ta kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± bir ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Yemenli sanatÃ§Ä± Sebya, Ã¼lkesinde 3 yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n neden olduÄŸu felaketleri ve halkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajediyi duvarlara Ã§izdiÄŸi resimlerle anlatÄ±yor
Deney amaÃ§lÄ± inÅŸa edilen rÃ¼zgar tÃ¼nelinde ses hÄ±zÄ±nÄ±n 25 katÄ±na kadar ulaÅŸan uÃ§uÅŸlarÄ±n simÃ¼lasyonu yapÄ±labiliyor
Ä°srail askeri mahkemesinde tutuklu yargÄ±lanan "Filistinli cesur kÄ±z" Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, duruÅŸmalarÄ± basÄ±na kapatan mahkemenin amacÄ±nÄ±n konuyu dÃ¼nya kamuoyundan saklamak olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡in'in tarihi Ä°pek Yolu'nu yeniden canlandÄ±rmayÄ± hedefleyen ve Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping tarafÄ±ndan 2013'te aÃ§Ä±klanan KuÅŸak ve Yol GiriÅŸimi'ne yÃ¶nelik altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± hÄ±zla devam ederken, sÃ¶z konusu giriÅŸimin kapsamÄ± da geniÅŸliyor