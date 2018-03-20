Çavuşoğlu ABD ile varılan Münbiç anlaşmasını açıkladı

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Zeytin Dalı harekâtına yönelik suçlamaları eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller harekâttan çok memnunken ABD ve diğer bazı ülkeler neden rahatsızlık duyuyor? ABD rahatsız çünkü YPG'den medet umuyor. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson ile bugün de görüşeceğim" diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu Afrin’le ilgili yaptığı açıklamasının devamında da “Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz." dedi.
Çavuşoğlu ayrıca, "Rum tarafının hidrokarbon çalışmalarını durdurması gerekiyor. Bu tür tek taraflı çalışmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD’de Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden ayrılması ile birlikte merak edilen Münbiç anlaşmasının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında “Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti” dedi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ilk kez düzenlenen veYunus Emre Enstitüsünün ev sahipliği yaptığı "Uluslararası Şerif Muhiddin Targan Ut Festivali" büyük ilgi gördü
AİHM kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit ederek ihlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul ederek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'dan sözcünün "Afrin'de kaygılıyız" sözüne, "Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz? Stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın'' diyerek cevap verdi
Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi
Allseas'in TürkAkım doğalgaz boru hattından sorumlu proje müdürü Smit, projede şu ana kadar bir gecikme yaşanmadığını ve yaşanmasını da beklemediklerini söyledi
Ankara'da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği belirtildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin merkez, Mabetli ilçesi ve Kavkabah köyüne yardım ulaştırıldı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan’ın "Türkiye'nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiğine" dair açıklamasına ilişkin, "BAE Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
PKK'ya yönelik nevruz öncesi İstanbul'da 8 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, uzman çavuş ile araçtaki bir sivil şehit oldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, "Rusya ile koordineli olmak diğer müttefiklerinize sırtınızı döndüğünüz anlamına gelmez." dedi.
Bugün vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in 14 Mayıs 2013 tarihinde kaleme aldığı "Meğer ben ne enayiymişim!.." başlıklı yazısı, "Bir devlet adamı nasıl olmalı?" sorusuna da cevap olacak nitelikte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak merkezi yönetime söyledik dedik ki burada ikinci Kandil ihtas ediliyor. Sincar. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de bunları söyledik. Çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.''dedi
İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 kişiden 24'ünün tutuklandığı bildirildi