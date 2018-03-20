15:25, 20 Mart 2018 Salı

Çavuşoğlu ABD ile varılan Münbiç anlaşmasını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytin Dalı harekâtına yönelik suçlamaları eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller harekâttan çok memnunken ABD ve diğer bazı ülkeler neden rahatsızlık duyuyor? ABD rahatsız çünkü YPG'den medet umuyor. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson ile bugün de görüşeceğim" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu Afrin’le ilgili yaptığı açıklamasının devamında da “Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Rum tarafının hidrokarbon çalışmalarını durdurması gerekiyor. Bu tür tek taraflı çalışmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.