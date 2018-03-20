15:36, 20 Mart 2018 SalÄ±

NATO 'akÄ±llÄ±' karargahÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO, temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek zirveden Ã¶nce, Ã§evre dostu ve ileri teknolojiyle donatÄ±lmÄ±ÅŸ yeni "akÄ±llÄ±"Â karargahÄ±ndaÂ faaliyet gÃ¶stermeye hazÄ±rlanÄ±yor.

NATO kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, 1967 yÄ±lÄ±ndan beri ittifaka hizmet veren karargahÄ±n hemen karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan yeni bina, 254 bin metrekarelik bir alana inÅŸa edildi. Yeni binada 29 mÃ¼ttefikin askeri ve diplomatik misyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra NATO sivil ve askeri personeli birlikte gÃ¶rev yapacak.

1967 yÄ±lÄ±nda 15 olan NATO'ya Ã¼ye Ã¼lke sayÄ±sÄ±nÄ±n halihazÄ±rda neredeyse iki katÄ±na Ã§Ä±karak 29'a ulaÅŸmasÄ±, eski binayÄ± yetersiz kÄ±ldÄ±. Yeni karargahÄ±n kurulduÄŸu alan, ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± durumunda yeni binalarÄ±n inÅŸa edilmesine de imkan tanÄ±yacak.

Yeni bina, diplomatik misyonlardan yaklaÅŸÄ±k bin 500, uluslararasÄ± askeri ve sivil personelden bin 700, NATO ajanslarÄ±ndan 650 kiÅŸi ve gÃ¼nlÃ¼k ortalama 500 ziyaretÃ§iye ev sahipliÄŸi yapacak.

GeÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda sembolik bir tÃ¶renle BelÃ§ika devleti tarafÄ±ndan NATO'ya devredilen karargah, ilk defa 25 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenen NATO Devlet ve HÃ¼kÃ¼met BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda kullanÄ±ldÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 1,1 milyar avro maliyeti olan yeni karargah, 18 konferans salonu ve sanal baÄŸlantÄ± imkanÄ± tanÄ±yan 34 toplantÄ± odasÄ±yla, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸecek NATO Liderler Zirvesi'nde kullanÄ±ma tam olarak hazÄ±r olacak.

"YEÅžÄ°L BÄ°NA"

Yeni karargahÄ±n baÅŸ mimarÄ± Jo Palma, 2010 yÄ±lÄ±nda inÅŸasÄ± baÅŸlayan karargahÄ± Ã§evre dostu olarak lanse ediyor. "YeÅŸil bina" olarak da adlandÄ±rÄ±lan ve Ã§ok fazla bÃ¼yÃ¼k camlarÄ±yla dikkati Ã§eken karargahÄ±n, doÄŸal Ä±ÅŸÄ±ktan faydalanarak elektrik kullanÄ±mÄ±nÄ± azaltmasÄ± ve bÃ¶ylelikle eski binaya gÃ¶re yÃ¼zde 30 daha fazla enerji tasarrufu saÄŸlamasÄ± bekleniyor.

AyrÄ±ca odalara inÅŸa edilen Ã¶zel bir sistemle faaliyet tespit edilmediÄŸi yerlerde Ä±ÅŸÄ±klar otomatik olarak kapanarak elektrik tasarrufuna katkÄ± saÄŸlayacak.

Jeotermal Ä±sÄ±tma ve soÄŸutma sistemiyle donatÄ±lan akÄ±llÄ± bina, yer altÄ±na dÃ¶ÅŸenmiÅŸ bir sistemle kÄ±ÅŸÄ±n Ä±sÄ±nÄ±rken, yazÄ±n da serin kalacak.

TasarÄ±mÄ± sayesinde yaÄŸmur suyunu Ã¶zel depolarda biriktiren binanÄ±n, NATO'nun yÄ±llÄ±k olarak temizlik ve banyolarda kullanacaÄŸÄ± suyun yÃ¼zde 90'Ä±nÄ± saÄŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu ise her yÄ±l 20 bÃ¼yÃ¼k havuzu dolduracak kadar su tasarrufu anlamÄ±na geliyor.

SEMBOLÄ°K TASARIM

Yeni binanÄ±n tasarÄ±mÄ±nÄ±n ayrÄ±ca sembolik bir mesajÄ± da bulunuyor. Binaya yukarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda birbirine kenetlenmiÅŸ parmaklarÄ± resmeden yeni karargah, NATO'nun mÃ¼ttefikleri arasÄ±ndaki birlik ve iÅŸ birliÄŸine iÅŸaret ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni binanÄ±n ittifak iÃ§in Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu, ileri teknoloji ve Ã§evre dostu karargahÄ±n NATO'ya 21'inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n dinamiklerine uygun bir ÅŸekilde ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.