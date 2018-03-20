15:50, 20 Mart 2018 SalÄ±

Afrin'de Ã¼Ã§ kÃ¶y daha terÃ¶rden temizlendi





TSK ve Ã–SO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah kÃ¶ylerini terÃ¶ristlerden temizledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO),Â Afrin'de 3 kÃ¶yÃ¼ daha terÃ¶ristlerden kurtardÄ±. TSK ve Ã–SO, Afrin'in ilÃ§e merkezinin gÃ¼neyinde terÃ¶ristlere yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar kapsamÄ±nda, Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah kÃ¶ylerini YPG/PKK-DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±.Â TSK ve Ã–SO,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã¶nceki gÃ¼n Afrin ilÃ§e merkezi ile ilÃ§enin kuzeyi, doÄŸusu ve batÄ±sÄ±ndaki noktalarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmiÅŸti. Afrin bÃ¶lgesi, ilÃ§e merkezi ile Racu, BÃ¼lbÃ¼l, Åžeyh Hadid, Cinderes, Åžeran ve MabatlÄ± olmak Ã¼zere 6 beldeden oluÅŸuyor. Ä°lÃ§e merkezi ile tÃ¼m belde merkezleri TSK ve Ã–SO'nun kontrolÃ¼nde bulunuyor. AFRÄ°N'DE 3655 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ° CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3655 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°lgili Konular Afrin Suriye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.