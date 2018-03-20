15:45, 20 Mart 2018 SalÄ±

"Suriyeli KÃ¼rtlerin yenilgisi ABD'ye darbedir"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan Washington Post gazetesinde, TÃ¼rkiye'nin Afrin operasyonuna dair yayÄ±nlananÂ Ishaan Tharoor imzalÄ± analizde TÃ¼rkiye'nin Suriye'deki ilerleyiÅŸinin bÃ¶lgeye yeni bir Ä°slamcÄ± militan dalgasÄ± getirmesinden korkulduÄŸu belirtildi.

"Suriyeli KÃ¼rtlerin yenilgisi ABD politikasÄ±na bir darbe daha vurdu" baÅŸlÄ±kla analizde, TÃ¼rkiye'nin "George Orwell eserlerinden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸÃ§asÄ±na" Zeytin DalÄ± adÄ± verdiÄŸi operasyonun "Washington'Ä±n Suriye'deki ÅŸaÅŸkÄ±n rolÃ¼nÃ¼ de gÃ¶sterdiÄŸi" vurgulandÄ±.

BBC'de yer alan habere gÃ¶re Tharoor, TÃ¼rkiye'nin YPG'ye desteÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bir KÃ¼rt devleti kurulmasÄ±na destek olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±. Tharoor, "Operasyon baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Afrin'deki KÃ¼rtler yalnÄ±z olduklarÄ±nÄ± fark etti, tarihin baÅŸka anlarÄ±nda Orta DoÄŸu'daki diÄŸer KÃ¼rtler gibi" diye yazdÄ±ÄŸÄ± analizine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ABD Ankara'da operasyonu sonlandÄ±rmak iÃ§in gerekecek etkiye sahip deÄŸildi.

"Haberlere gÃ¶re Donald Trump operasyonu kÄ±narken Ã¼st dÃ¼zey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteÄŸini gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu.

"Washington Merkezli dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetÃ§ilerin Suriye'de birden fazla iÅŸi aynÄ± zamanda yapmasÄ±nÄ±n ne kadar zor olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Åžu anki durum iÅŸkembeden sallama politikasÄ±dÄ±r' diyor.

"Beyaz Saray Suriye politikasÄ±nda tutarlÄ±lÄ±k ve hÃ¼ner sorunu yaÅŸÄ±yor. Trump yÃ¶netiminin Suriye'deki savaÅŸa dair baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ± arasÄ±nda derin farklar var. Trump IÅžÄ°D'i bombalamaktan bahsederken bazÄ± yetkililer bÃ¶lgedeki ABD varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirip Esad'Ä± istifaya zorlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

"Washington Post'tan Paul Sonne ve Karen DeYoung, Ã¼st dÃ¼zey bir yetkilinin Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri'nin Esad ile bir anlaÅŸmaya varmasÄ± gerektiÄŸini, ABD'nin bÃ¶lgedeki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak istemediÄŸini sÃ¶ylediÄŸini yazdÄ±. Yetkiliye gÃ¶re SDG ve Esad ortak hedefleri paylaÅŸÄ±yor: Muhalifleri, IÅžÄ°D'i ve TÃ¼rk gÃ¼Ã§leri Suriye'den Ã§Ä±karmak.

"Bir diÄŸer yetkili ise Esad'Ä±n savaÅŸÄ± kazanmakta olduÄŸu fikrini reddediyor ve rejimin her zamankinden gÃ¼Ã§sÃ¼z olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

"Bunun gibi fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ± Washington'Ä±n bÃ¶lgedeki faaliyetleri iÃ§in sorun yaratmaya devam ediyor.

'TÃ¼rkiye gÃ¶le bir taÅŸ attÄ±, sudaki dalgalar kÄ±sa sÃ¼rede dinmeyecek gibi'

"National Interest'e yazan Seth Frantzman, 'ABD Suriye'de bir gÃ¼ven kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. 2017 sonbaharÄ±nda IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± operasyonlar nihayete erene kadar iyi giden politikasÄ± ÅŸimdi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. TÃ¼rkiye, Rusya, Suriye ve Ä°ran Washington'Ä±n Suriye'deki faaliyetlerini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± istiyor' diyor.

"Washington faaliyetlerini sonlandÄ±rmasa da Suriye'de inisiyatif alan bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan sÃ¼rekli kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Tahrir Institute for Middle East Policy'den Hassan Hassan 'TÃ¼rkiye gÃ¶le bir taÅŸ attÄ±' diyor ve ekliyor: Sudaki dalgalar kÄ±sa sÃ¼rede dinecek gibi gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor."