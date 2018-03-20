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16:45, 20 Mart 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
16:09, 20 Mart 2018 SalÄ±

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TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi talebine Irak'tan olumlu yaklaÅŸÄ±m
TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi talebine Irak'tan olumlu yaklaÅŸÄ±m

Irak Adalet BakanÄ± Haydar ez-Zamili, ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak Adalet BakanÄ± Haydar ez-Zamili,Â ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸiÂ konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Irak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Zamili, BaÄŸdat'taki bakanlÄ±k binasÄ±nda TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z ve TÃ¼rkiye'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fatih YÄ±ldÄ±z ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

AÃ§Ä±klamada Zamili'nin ÅŸu sÃ¶zlerine yer verildi:

"Irak hÃ¼kÃ¼meti, ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine karÅŸÄ± iyi niyet gÃ¶sterdi ve olumlu yaklaÅŸtÄ±. BÃ¶lgedeki siyasi ve gÃ¼venlik geliÅŸmeleri yeni anlaÅŸmalar gerektiriyor. Buna, iki komÅŸu Ã¼lke arasÄ±nda egemenlik haklarÄ± ve bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle daha Ã¶nce elde edilen kazanÄ±mlarÄ±n tespit edilmesi de dahil."

Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z'Ä±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Irak hÃ¼kÃ¼metiyle "terÃ¶rle mÃ¼cadele ve iki Ã¼lke egemenliÄŸiyle" ilgili iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.



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