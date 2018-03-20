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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:46, 20 Mart 2018 SalÄ±
Avrupa
16:24, 20 Mart 2018 SalÄ±

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NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug istifa etti
NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug istifa etti

NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug, muhalefetin yoÄŸun baskÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Sylvi Listhaug, muhalefetin yoÄŸun baskÄ±sÄ± nedeniyle istifa etti.

Bakan Listhaug, muhalefet partilerinin saÄŸ azÄ±nlÄ±k koalisyon hÃ¼kÃ¼meti hakkÄ±nda gensoru verme tehdidinden sonra basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Sosyal medya Ã¼zerinden geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m yÃ¼zÃ¼nden "cadÄ± avÄ±"na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek istifa kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Listhaug, "partisinin hÃ¼kÃ¼metten ayrÄ±lmasÄ±na gÃ¶nlÃ¼ elvermediÄŸi iÃ§in bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" kaydetti.

Listhaug, El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinde gÃ¶sterilen EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bir militanÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸarak ''Ä°ÅŸÃ§i Partisi terÃ¶ristlerin haklarÄ±nÄ± ulusal gÃ¼venliÄŸimizin Ã¼zerinde tutuyor.'' ÅŸeklinde bir yorum yazmÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m nedeniyle bÃ¼yÃ¼k tepki alan Listhaug, mesajÄ±ndan dolayÄ± piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirip kamuoyundan Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.

NorveÃ§'te eylÃ¼l ayÄ±ndaki genel seÃ§imlerin ardÄ±ndan Muhafazakar Partiden Erna Solberg liderliÄŸinde, saÄŸcÄ± popÃ¼list Ä°lerleme Partisi ve Liberal Parti ile azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼meti kurulmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular norveÃ§ Sylvi Listhaug
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