GÃ¼ncelleme: 16:23, 20 Mart 2018 SalÄ±

Filistin iÃ§in Ã¼lke Ã¼lke gezen Ladraa Ä°stanbul'a geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yahudi asÄ±llÄ± Ä°sveÃ§li aktivistÂ Benjamin Ladraa, Ä°srail'in,Â Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ä°sveÃ§'ten Filistin'e baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte, 8 ayÄ±n sonunda Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±.

Ä°sveÃ§'in GÃ¶teborg kentinden 15 AÄŸustos 2017'de yola Ã§Ä±kan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan, Yunanistan'dan sonra TÃ¼rkiye'ye geldi.

Ladra, yol boyunca geÃ§tiÄŸi Ã¼lkelerde Filistin davasÄ±nÄ± anlatÄ±rken, bazÄ± Ã¼lkelerde dÃ¼zenlenen programlara katÄ±lÄ±yor, sosyal medya hesaplarÄ± Ã¼zerinden yolculuÄŸu ile ilgili bilgileri de takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.

Ä°stanbul'un Silivri ilÃ§esine giriÅŸ yapan Ladraa, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, zor bir yolculuÄŸa kendi inisiyatifiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mesajÄ±nÄ±n net olduÄŸunu ifade ederek, Filistin davasÄ±na dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekmek iÃ§in Ä°sveÃ§'ten yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 7 ayda Ä°stanbul'a vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

KÄ±zÄ±lhaÃ§'taki gÃ¶revinden istifa ederek bu davayÄ± anlatmak iÃ§in 4 bin 800 kilometre yolu yÃ¼rÃ¼meyi gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ladraa, "Zor bir yolculuk, gÃ¼venlik gibi sorunlar Ã§Ä±kabiliyor. TÃ¼rkiye yolculuÄŸuma iki Filistinli arkadaÅŸ daha eÅŸlik ediyor. YanÄ±mda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Filistin bayraÄŸÄ± var. Merak edip soruyorlar. AnlattÄ±ÄŸÄ±m zaman bazen iyi bazen de olumsuz tepkiler alabiliyorum." dedi.Â

Buradan Ankara'ya yÃ¼rÃ¼yeceÄŸini, daha sonra KKTC'ye geÃ§erek gemiyle Ä°srail'in Hayfa LimanÄ±'na ulaÅŸmayÄ± hedeflediÄŸini belirten Ladraa, Ä°sveÃ§'ten baÅŸlayan yolculuÄŸunu bir yÄ±lda tamamlamayÄ± istediÄŸini dile getirdi.

"Ä°SRAÄ°L ZULMÃœNE DÄ°KKATÄ° Ã‡EKMEK Ä°Ã‡Ä°N YOLA Ã‡IKTIM"

Benjamin Ladraa, dÃ¼nyanÄ±n dikkatini bir kez daha Filistin sorununa Ã§ekmek iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bireysel yolculukta mola verdiÄŸi her yerde bu konuda bilgilendirme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°srail ordusunun Filistin'i iÅŸgaline, Filistinlilere uyguladÄ±ÄŸÄ± zulme, iÅŸlenen insan haklarÄ± ihlallerine dikkati Ã§ekmek amacÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±m. Ä°srail, Gazze'yi aÃ§Ä±k cezaevine Ã§evirdi. SÄ±nÄ±rÄ±na beton duvar Ã¶rdÃ¼. Binlerce insan sÄ±nÄ±rlarda zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. Gazze'ye giden insani yardÄ±mlara engel oluyor.

Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ile ilgili bireysel Ã§abalar, eylemler Ã§ok Ã¶nemli. Aktivistlerin daha Ã§ok ÅŸey yapmasÄ± gerekiyor. PolitikacÄ±larÄ±n verecekleri kararlarÄ± bekleyecek vaktimiz yok. YolculuÄŸum baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§er ya da geÃ§mez, ben, Filistin davasÄ±na dikkati Ã§ekmek, Ä°srail'e tepkimi gÃ¶stermek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±m. AtÄ±lan her adÄ±m Ã¶nemlidir kÃ¼Ã§Ã¼k de olsa. DÃ¼nyada herkesin Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸama, Ã¶zgÃ¼rce dolaÅŸma hakkÄ± vardÄ±r. Herkes daha iyi, daha barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir dÃ¼nyada yaÅŸamak ister ve Filistin halkÄ± da herkes gibi bu haklara sahip. Bu mesajÄ± ulaÅŸtÄ±rmak lazÄ±m."