16:33, 20 Mart 2018 SalÄ±

Filistinliler Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na fidan dikti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazzeliler dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ± konusunda Ä±srarcÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek ve Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±r boyuna yaklaÅŸÄ±k bin fidan dikti.

Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler'in Filistin TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±'yla koordine halinde Gazze'nin kuzey ve gÃ¼neyinde dÃ¼zenlediÄŸi etkinlik kapsamÄ±nda, Filistin bayraklarÄ± da taÅŸÄ±ndÄ±.

Filistin Ulusal GiriÅŸim Partisi yÃ¶neticilerinden Nebil Diyab, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu etkinlikle Filistin halkÄ±nÄ±n 1948'de Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± topraklara dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±ndan vazgeÃ§mediÄŸi mesajÄ± vermek istiyoruz." dedi.

Ä°srail hÃ¼kÃ¼metine de "BÃ¼yÃ¼klerimiz Ã¶ldÃ¼yse kÃ¼Ã§Ã¼klerimiz unutmayacak" mesajÄ± vermek istediklerini belirten Diyab, fidanlarÄ± dikerek ABD yÃ¶netimine seslendiklerini baÅŸkenti KudÃ¼s olan Filistin devleti kurulmadÄ±kÃ§a ve mÃ¼ltecilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ± gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmadÄ±kÃ§a hiÃ§bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Filistinliler 15 MayÄ±s Nekbe'nin (BÃ¼yÃ¼k Felaket) yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle Ã§eÅŸitli etkinliklere hazÄ±rlanÄ±yor.

Ä°srail'in 14 MayÄ±s 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu gÃ¶Ã§e tabi tutulmasÄ± nedeniyle 15 MayÄ±s Filistinliler tarafÄ±ndan Nekbe olarak anÄ±lÄ±yor.

Nekbe'den dolayÄ± halihazÄ±rda Filistinlilerin yÃ¼zde 80'i dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde mÃ¼lteci durumunda yaÅŸÄ±yor. DÃ¼nya geneline daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ Filistinliler, topraklarÄ±ndan zorla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenledikleri Ã§eÅŸitli etkinliklerle gÃ¼ndemde tutuyor.