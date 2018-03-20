16:39, 20 Mart 2018 Salı

Şırnak'taki terör operasyonunda 76 gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda, 76 zanlı gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, merkez ve tüm ilçeler ile Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik yaklaşan nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, merkezde 14, Cizre ilçesinde 23, Silopi'de 18, İdil'de 13, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 5 ve Güçlükonak'ta 1 olmak üzere, 76 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 örgütsel doküman, 3 örgütsel resim, 3 şarjör,

37 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan tişört, 'Kürdistan' ibareli kimlik, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."

Açıklamada, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.