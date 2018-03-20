16:54, 20 Mart 2018 SalÄ±

Yahudi iÅŸgalciler, Filistinli ilkokul Ã¶ÄŸrencilerine sopalarla saldÄ±rdÄ±





Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n El-Halil kentinde okuldan Ã§Ä±kan Filistinli ilkokul Ã¶ÄŸrencilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yahudi iÅŸgalcilerin iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeriaâ€™da bulunanÂ El-HalilÂ kentinde, okuldan Ã§Ä±kanÂ Filistinli Ã¶ÄŸrencilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. Halk DireniÅŸ Komiteleri Ã¼yesi aktivist RatÄ±b el-Cubur yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, El-Halil kentindekiÂ Et-Tuvana Ä°lkokulundanÂ Ã§Ä±kan Filistinli Ã¶ÄŸrencilerin bir anda Yahudi iÅŸgalcilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "YAHUDÄ° Ä°ÅžGALCÄ°LER YAKALADIKLARI Ã‡OCUKLARI ELLERÄ°NDEKÄ° SOPALARLA DARBETTÄ°" Cubur, Yahudi iÅŸgalcilerin evlerine dÃ¶nmeye Ã§alÄ±ÅŸan Filistinli Ã¶ÄŸrencileri kovaladÄ±klarÄ±nÄ±, yakaladÄ±klarÄ± Ã§ocuklarÄ± da ellerindeki sopalarla darbettiklerini sÃ¶yledi. El-Halil'in Ã§evresindeki iÅŸgal birimlerinde yaÅŸayan Yahudi iÅŸgalcilerin zaman zaman Filistin beldelerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediklerini belirten Cubur, iÅŸgalcilerin kentin gÃ¼neyindeki Filistinli Ã¶ÄŸrencilere de sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ± darbettiklerini kaydetti.

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