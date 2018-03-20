17:28, 20 Mart 2018 SalÄ±

ABD'de lisede silahlÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Maryland eyaletine baÄŸlÄ± St. Mary ilÃ§esinde bir lisede sabah saatlerinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.

St. Mary ilÃ§esindeki Great Mills Lisesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD saatiyle 08.00'de okulda silahlÄ± bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu ve lisenin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

St. Mary Polis DepartmanÄ± ile Alkol, TÃ¼tÃ¼n, AteÅŸli Silahlar ve PatlayÄ±cÄ±lar BÃ¼rosunun mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan olayÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

Okuldan ve polis departmanÄ±ndan saldÄ±rÄ±da Ã¶len ile yaralananlarÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, yerel NBC Washington kanalÄ± birden fazla yaralÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu iddia etti.

Olay sonrasÄ± bin 600 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ lise boÅŸaltÄ±ldÄ± ve Ã¶ÄŸrenciler aileleri ile buluÅŸmak Ã¼zere yakÄ±nda bulunan Leonardtown Lisesi'ne nakledildi.

Â