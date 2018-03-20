17:38, 20 Mart 2018 Salı

Deniz Baykal Türkiye'ye döndü





Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'daki tedavisi tamamlanan eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü. NTV'de yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

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