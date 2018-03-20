17:30, 20 Mart 2018 SalÄ±

Bir tuz kristalinden daha kÃ¼Ã§Ã¼k bilgisayar Ã¼retildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan teknoloji ÅŸirketi IBM'in Ã¼rettiÄŸi 1 milimetrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bilgisayar bir tuz kristalinden daha kÃ¼Ã§Ã¼k boyutlarda.



Mashable internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, IBM dÃ¼n baÅŸlayanÂ IBM Think 2018 KonferansÄ±'nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde "dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k bilgisayarÄ±" olarak tanÄ±tÄ±lan bir entegre mikro devreyi gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kardÄ±.

1 milimetreye 1 milimetre Ã¶lÃ§Ã¼lerindeki bilgisayarÄ±n IBM bilgisayarÄ±nda 1990 yÄ±lÄ±nda kullanÄ±lan 32 bitlik devre mimarisine sahip olduÄŸu belirtildi. Bir tuz kristalinden daha kÃ¼Ã§Ã¼k boyuttaki bilgisayarÄ±n birkaÃ§ bin transistÃ¶rden oluÅŸan bir iÅŸlemcisinin, SRAM belleÄŸinin, gÃ¼neÅŸ pili hÃ¼cresinin ve Ã¼zerinde bir LED ve foto detektÃ¶rÃ¼ olan iletiÅŸim Ã¼nitesinin bulunduÄŸu kaydedildi.

IBM, mikro Ã§ipi tedarik zinciri yÃ¶netiminde Ã¼rÃ¼n sahteciliÄŸiyle mÃ¼cadele iÃ§in oluÅŸturduÄŸu "ÅŸifreli damga" (cryptographic anchor) teknolojisini geliÅŸtirmek iÃ§in kullanmayÄ± planlÄ±yor. Bu teknoloji sayesinde Ã¼rÃ¼n teslimatlarÄ±nda sahtecilik ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k ile dÃ¼ÅŸÃ¼k kaliteli ve eksik teslimatlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"ÅžÄ°FRELÄ° DAMGA" YAKIN GELECEKTE GÃœNDELÄ°K HAYATIMIZDAKÄ° TÃœM NESNE VE CÄ°HAZLARIN AYRILMAZ PARÃ‡ASI OLACAK"

IBM'in AraÅŸtÄ±rma BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ±Â Arvind Krishna, mikroskobik bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki bilgisayarlarÄ±n "ÅŸifreli damga" iÅŸlevinin yakÄ±n gelecekte gÃ¼ndelik hayatÄ±mÄ±zdaki tÃ¼m nesne ve cihazlarÄ±n ayrÄ±lmaz parÃ§asÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Krishna, veri iÅŸleyebilen ve aktarabilen bu mikro Ã¼nitelerin, sistem iÃ§indeki her tÃ¼rlÃ¼ hareket ve transferin veri olarak her noktada aynÄ± ÅŸekilde eriÅŸilebilir olduÄŸu blok zinciri tarzÄ± yapÄ±lara gÃ¼Ã§ vereceÄŸini kaydetti.