YasaÄŸÄ±n kaIdÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± IKBY'den ilk uluslararasÄ± sefer

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin, yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan IKBY'deki SÃ¼leymaniye HavalimanÄ±'ndan ilk uluslararasÄ± sefer Amman'a gerÃ§ekleÅŸtirildi
SÃ¼leymaniye UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan kalkan Irak Hava YollarÄ±'na ait yolcu uÃ§aÄŸÄ± ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'a direkt sefer gerÃ§ekleÅŸtirdi.
HavalimanÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dana Muhammed, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 6 ay sÃ¼ren yasaÄŸÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan Amman seferiyle SÃ¼leymaniye'den uluslararasÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±n yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Yasak nedeniyle birÃ§ok hava yolu ÅŸirketinin operasyonlarÄ±nÄ± askÄ±ya almak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Muhammed, gelecek gÃ¼nlerde seferlerin tam anlamÄ±yla normale dÃ¶nmesini beklediklerini aktardÄ±.
Muhammed, Irak Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu'ndan gelecek uÃ§ak sefer takvimine gÃ¶re hareket ettiklerini kaydetti.
SÃ¼leymaniye'den aylar sonra gerÃ§ekleÅŸtirilen ilk uluslararasÄ± uÃ§uÅŸun yolcularÄ±ndan Celal Ahmed ise, "Yurt dÄ±ÅŸÄ± seferlerin tekrar baÅŸlamasÄ±ndan Ã§ok mutluyum. BurasÄ±, dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan Ã¶nemli kapÄ±larÄ±mÄ±zdan bir tanesi. Hem siyasi hem de ekonomik olarak bÃ¼yÃ¼k katkÄ±larÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± umuyorum." diye konuÅŸtu.
Yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Erbil HavalimanÄ±'na dÃ¼n Dubai'den bir yolcu uÃ§aÄŸÄ± inmiÅŸti, ancak henÃ¼z Erbil'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na herhangi bir sefer yapÄ±lmadÄ±.
BaÄŸdat yÃ¶netiminin 29 EylÃ¼l 2017'de getirdiÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ± Ã¶ncesinde Erbil ve SÃ¼leymaniye'deki havalimanlarÄ±na, TÃ¼rkiye baÅŸta olmak Ã¼zere, Ä°ran, ÃœrdÃ¼n, Suudi Arabistan, Avusturya, Katar, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve Suriye'ye direkt uÃ§ak seferleri yapÄ±lÄ±yordu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ IKBY'deki havalimanlarÄ±na uygulanan yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
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Irak hÃ¼kÃ¼metinin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki havalimanlarÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±ndan sonra SÃ¼leymaniye HavalimanÄ±'ndan ilk uluslararasÄ± uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
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