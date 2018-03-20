Mimar ve Mühendisler Grubu'ndan Akif Emre'ye vefa özel sayısı

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Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat 2018'deki 99'uncu sayısını Akif Emre'ye Vefa özel sayısıyla çıkardı.
23 Mayıs 2017 tarihinde ebediyete intikal eden Akif Emre'nin ölümünün üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Kendisi de aynı zamanda bir mühendis olan merhum Akif Emre'yi gençliğinden bu yana tanıyan arkadaşları ve dostları MMG dergisinin özel sayısında onu anlattılar. Akif Emre ile ilgili söyleşilerin de yer aldığı dergide çok sayıda makaleye yer verildi. Derginin önsözünde konuyla ilgili bir açıklama yapan MMG Genel Başkanı Osman Balta şunları söyledi: Mimar ve Mühendis dergimiz, bu güne kadar yayınladığımız bütün sayılarında, önemli gördüğümüz teknik bir konuyu ülkemizin gündemine taşımak için kapak konusu yaptık. Teknik konulara 99’uncu sayımızda ara verdik.
Bu sayımızda alışageldiğimizin dışında rahmetli Akif Emre’yi kapak konusu yaptık. Mimar ve Mühendisler Grubu henüz resmi hüviyetini kazanmamış olduğu 1990’lı yılların başlarında bu grubun fikri alt yapısını oluşturan kurucu genç arkadaşlarımızın yanında bulunmuş, fikirleriyle, duruşu ve prensipleriyle genç arkadaşlarımızın yoluna ışık olmuş kıymetli Akif Emre’ye özel sayı hazırladık. Her ne kadar mesleğini icra etmese de bir mühendis olan Akif Emre, dış politikadan gazeteciliğe, tarihten edebiyata, fotoğrafçılıktan sinemaya kadar pek çok alanla ilgilenmiş önemli bir kişiliktir. Kaleme aldığı makalelerle, çektiği belgesellerle ve yaptığı konuşmalarla entelektüel birikimini bu ülkeye ve bu ülkenin insanının faydasına sunmuş önemli bir şahsiyettir.
İmkânlarımız nispetinde Mimar ve Mühendisler Grubu olarak merhum Akif Emre’yi farklı açılardan tanıtacak dostlara ulaşmaya çalıştık. Kendi objektifinden çektiği birbirinden güzel farklı resimlere ulaştık. Akif Emre, vefatıyla geride kalanlarda bir yarım kalmışlık duygusu uyandıran güzel bir insan… Arkadaşları “keşke daha sık görüşseydik” , tanıyanları “keşke daha yakından tanısaydık” diye haklı olarak içleniyorlar. Ne yazık ki kıymetlerimizi, değerlerimizi çoğu zaman bu dünya hayatında iken anlayıp gereğince kıymet veremiyoruz. Akif Emre de bunlardan birisiydi. Akif Emre sözünü esirgemezliği ve dosdoğruluğuyla zihinlerimizde hep hatırlanacak. Merhum Aliya İzzetbegoviç’in cenaze namazına birlikte katıldığımızda tanımıştım.
Derin entelektüel birikime sahip bir kişiydi. Ne pahasına olursa olsun bütün yazılarında inandığı doğruları korkmadan yazdı. Eğer anlayabilir ve alabilirsek aslında Akif Emre’nin yaşam duruşu bizler için önemli bir timsal, önemli bir derstir aynı zamanda. Ne mutlu ona ki ardından üzülen, gözyaşı döken, güzel sözler söyleyen ve en önemlisi iyi bir mümin ve Müslüman olduğuna şahitlik eden çok sayıda insan bıraktı. Bu vesileyle kıymetli Akif Emre’ye Cenab-ı Mevla’dan rahmet diliyor ve geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum.
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Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat ayında Merhum Akif Emre'ye özel sayısıyla çıktı.
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