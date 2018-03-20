17:56, 20 Mart 2018 SalÄ±

AB tarafÄ±ndan Polonya'ya verilen sÃ¼re doluyor





BrÃ¼ksel'deki Genel Ä°ÅŸler Konseyi'nin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Avrupa BirliÄŸi Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, Polonya'daki yargÄ± reformunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu yineleyerek "Polonya'nÄ±n Komisyon'un tavsiyelerine cevap vermesi iÃ§in verdiÄŸimiz sÃ¼re bu gece yarÄ±sÄ± doluyor. Polonya'dan gelecek cevabÄ± bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, Polonya'daki yargÄ± reformunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu yineleyerek VarÅŸova yÃ¶netimine cevap vermesi iÃ§in verdikleri sÃ¼renin gece yarÄ±sÄ± dolacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Timmermans ve AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Bulgaristan'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ekaterina Zaharieva, BrÃ¼ksel'deki Genel Ä°ÅŸler Konseyi'nin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. ToplantÄ±da, Polonya'daki "yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Timmermans, "Polonya'nÄ±n Komisyon'un tavsiyelerine yanÄ±t vermesi iÃ§in verdiÄŸimiz sÃ¼re bu gece yarÄ±sÄ± doluyor. Polonya'dan gelecek cevabÄ± bekliyoruz." diye konuÅŸtu. Timmermans, Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki'nin AB Komisyonuna Ã¼lkesindeki yargÄ± reformunu savunan bir rapor sunmasÄ±nÄ±n beklenen cevap olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, VarÅŸova yÃ¶netiminin atacaÄŸÄ± adÄ±mÄ± analiz edeceklerini ve gelecek ayki Genel Ä°ÅŸler Konseyi'nde deÄŸerlendireceklerini sÃ¶yledi. Zaharieva da TÃ¼rkiye ile AB liderleri arasÄ±nda 26 Mart'ta Varna'da gerÃ§ekleÅŸtirilmesi planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin akÄ±betine iliÅŸkin soruya, "HazÄ±rlÄ±klar devam ediyor. Varna'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi ertelemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yoruz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. AB, Polonya yargÄ± sistemindeki deÄŸiÅŸikliklerin Ã¼lkedeki yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunarak VarÅŸova yÃ¶netiminin birlikteki oy haklarÄ±ndan mahrum edilebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor. Bu baÄŸlamda Polonya ile AB arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor. AB Komisyonu kasÄ±m ayÄ±nda Polonya'ya yÃ¶nelik 7. maddeyi iÅŸletme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Timmermans, daha Ã¶nce "7. maddeyi iÅŸletmeye karar verdik Ã§Ã¼nkÃ¼ Polonya bize baÅŸka seÃ§enek bÄ±rakmadÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. AB'NÄ°N 7. MADDESÄ° AB AntlaÅŸmasÄ±'na dahil edilen 7. maddenin iÅŸletilmesi durumunda, Ã¼ye Ã¼lkenin AB Konseyindeki oy hakkÄ± elinden alÄ±nabiliyor. Ancak AB yetkilileri ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir Ã¼ye Ã¼lkeye karÅŸÄ± sÃ¶z konusu maddeyi iÅŸleme koymadÄ±. Bu maddenin uygulanabilmesi iÃ§in Polonya hariÃ§ tÃ¼m AB Ã¼yelerinin oy birliÄŸi gerekiyor. AB, Polonya baÄŸlamÄ±nda 7. maddeyi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokma giriÅŸiminde bulunsa bile Polonya'nÄ±n yakÄ±n mÃ¼ttefiki olan Macaristan'Ä±n bunu engelleme ihtimali bulunuyor.

Ä°lgili Konular AB Polonya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.