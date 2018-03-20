18:03, 20 Mart 2018 Salı

Slovakya Cumhurbaşkanı Kiska'dan yeni kabineye ret





Slovakya Cumhurbaşkanı Kiska, Başbakan Pellegrini’nin önerdiği yeni kabine üyelerine onay vermedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, Başbakan Peter Pellegrini’nin oluşturduğu yeni kabineyi reddetti. Slovakya Haber Ajansının (TASR) haberine göre Cumhurbaşkanı Kiska, Başbakan Pellegrini’nin oluşturduğu yeni kabineyi, "toplumun kaygılarını giderecek isimlerden oluşmadığı" gerekçesiyle reddetti. Kiska, Başbakan Pellegrini'den cuma gününe kadar toplumun kaygılarını giderecek isimlerden oluşacak yeni bir kabine oluşturması tavsiyesinde bulunarak, şu değerlendirmede bulundu: "(Başbakan) yeni kabinenin hepimizin beklediği değişimleri hayata geçirebilecek kapasitede olduğuna toplumu ikna etmek durumunda. Yeni hükümette yer alacak isimler, özellikle içişleri bakanı, toplumdaki huzursuzluğu giderebilmeli. Yeni hükümet, gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının cinayetlerini bağımsız bir şekilde araştırabilecek durumda olmalıdır.” Yeni kabine üyeleri nedeniyle ülkede sonu gelmeyecek yeni bir tartışmanın başlamaması gerektiğini vurgulayan Kiska, “Devletin başı olarak, bunun olmasına izin vermeyeceğim. Bu, güvenin yeniden sağlanması için bir yol değil. Bu nedenle yeni bir teklif istedim.” ifadelerini kullandı. Yolsuzlukları araştıran Slovak gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın geçen ay öldürülmesinin ardından ülke genelinde protesto gösterileri yayılmıştı. Protestoların hükümet karşıtlığına dönüşmesinden sonra iki bakanın ardından eski Başbakan Robert Fico da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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