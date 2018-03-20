18:06, 20 Mart 2018 SalÄ±

NATO, TSK hakkÄ±ndaki Yunan gazetesindeki haberi tekzip etti





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti. AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde 6-16 Mart'ta dÃ¼zenlenen Dynamic Manta-2018 tatbikatÄ±na, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait TCG Gaziantep fÄ±rkateyni, TCG Preveze denizaltÄ±sÄ± ve bir deniz karakol uÃ§aÄŸÄ± katÄ±ldÄ±. TCG Gaziantep, tatbikat kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len denizaltÄ± tespit ve teÅŸhis faaliyetlerinde etkin olarak yer aldÄ±. Yunanistan'Ä±n yÃ¼ksek tirajlÄ± gazetelerinden Kathimerini'de 11 Mart'ta, "Ankara ile KÄ±brÄ±s MÃ¼nhasÄ±r Ekonomik BÃ¶lgesi Ãœzerinde Deniz SavaÅŸlarÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± haber dikkati Ã§ekti. Haberde, "TÃ¼rk unsurunun, NATO'nun Dynamic Manta tatbikatÄ±na mÃ¼dahale ettiÄŸi deÄŸerlendirilen Rus denizaltÄ±sÄ±na karÅŸÄ±, verilen gÃ¶revi yerine getirmediÄŸi" iddiasÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bunun Ã¼zerine Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, NATO Deniz KomutanlÄ±ÄŸÄ± nezdinde giriÅŸimlerde bulunularak gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ifadelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± haberin dÃ¼zeltilmesi istendi. Ä°lgili NATO komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n basÄ±n yayÄ±n ve halkla iliÅŸkiler birimi tarafÄ±ndan gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kathimerini gazetesindeki haber tekzip edildi. SÃ¶z konusu gazetede dÃ¼n Ä°ngilizce ve Yunanca "NATO harekat kontrolÃ¼nde bulunan TÃ¼rk gemisinin, verilen tÃ¼m inceleme gÃ¶revlerinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirten bir dÃ¼zeltme metni yayÄ±mlandÄ±.

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