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20:23, 20 Mart 2018 SalÄ±
Amerika
18:14, 20 Mart 2018 SalÄ±

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ABD'de bir bombalÄ± paket daha patladÄ±
ABD'de bir bombalÄ± paket daha patladÄ±

San Antonio'da meydana gelen patlamanÄ±n daha Ã¶nce Austin'deki 4 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin San Antonio ÅŸehrinde bir kargo ÅŸirketine ait daÄŸÄ±tÄ±m merkezinde bombalÄ± paketin patlamasÄ± sonucu 1 kiÅŸi yaralandÄ±.

Polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, patlamanÄ±n bu ay iÃ§erisinde Teksas Eyaleti'nin yÃ¶netim merkezi Austin ÅŸehrinde yaÅŸanan 4 ayrÄ± bombalÄ± paket saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi belirtildi.

Patlamada, kargo ÅŸirketinin bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±, patlamayla ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini ve Austin'deki saldÄ±rÄ±larla baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Son Ã¼Ã§ hafta iÃ§erisinde Austin ÅŸehrinde 4 ayrÄ± patlama yaÅŸanmÄ±ÅŸ, saldÄ±rÄ±larda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 4 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Austin'deki patlamalarÄ±n Afrika kÃ¶kenli ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ± hedef almasÄ± nedeniyle Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar olabileceÄŸi Ã¼zerinde durulduÄŸu ifade edildi.

Yetkililer, bombalÄ± paket saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para Ã¶dÃ¼lÃ¼ verileceÄŸini duyurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular San Antonio abd patlama
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