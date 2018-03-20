18:14, 20 Mart 2018 SalÄ±

Mueller'in gÃ¶revine son verileceÄŸi iddialarÄ±na yalanlama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–zel SavcÄ± Robert Mueller'in iÅŸine son vermeyeceÄŸini bildirdi.

CumhuriyetÃ§ilerin Ã¶nde gelen isimlerinden Ryan, Kongre binasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BaÅŸkan Trump'Ä±n Mueller'in iÅŸine son vereceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± yalanladÄ±.

Trump'Ä±n bÃ¶yle bir giriÅŸimde bulunmayacaÄŸÄ±na "emin" olduÄŸunu belirten Ryan, "Mueller'in gÃ¶revine son verilme gibi bir ihtimalin deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dair garanti aldÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

Trump, hafta sonunda sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda, "Rusya'nÄ±n 2016'daki BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± soruÅŸturan Ã–zel SavcÄ± Mueller'i hedef aldÄ±.

Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã¼zerine ABD Kongresinin Ã¶nde gelen CumhuriyetÃ§i isimleri, kendisine uyarÄ±da bulunarak Mueller'in iÅŸine devam etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ FBI DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Andrew McCabe'i emekliliÄŸine iki gÃ¼n kala iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±.

Rusya soruÅŸturmasÄ± baÄŸlamÄ±nda 2016'da etkin gÃ¶revler yÃ¼rÃ¼ten ve DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton hakkÄ±ndaki soruÅŸturmaya bakan McCabe, Trump tarafÄ±ndan birÃ§ok kez eleÅŸtirildi.

Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda FBI'da daha Ã¶nce yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k deprem, 9 MayÄ±s 2017'de eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'nin Trump tarafÄ±ndan kovulmasÄ± oldu.

ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya soruÅŸturmasÄ±na Ã¶zel yetkili savcÄ± olarak 17 MayÄ±s 2017'de Mueller'i atadÄ±.