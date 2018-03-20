18:20, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ä°dlib'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 10 Ã¶lÃ¼



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GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Ä°dlib ilinin gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±ndaki Has kÃ¶yÃ¼nde bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 sivil yaralandÄ±. Muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlem evi gÃ¶revlisi Ebu Raed, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rusya'ya ait SU 24 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, Lazkiye ilindeki HÄ±meymim Ã¼ssÃ¼nden kalkÄ±ÅŸ yaparak Ä°dlib ilinin gÃ¼neyindeki Has kÃ¶yÃ¼ne iki hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi." dedi. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf da "AkÅŸam saatlerinde savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ä°dlib ilinin gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±nda yer alan Has kÃ¶yÃ¼ndeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 15 sivil yaralandÄ±." ifadelerini kullandÄ±. Son 10 gÃ¼nde, Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 31 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 66 sivil de yaralandÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Â

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