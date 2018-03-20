Ä°dlib'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 10 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Ä°dlib ilinin gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±ndaki Has kÃ¶yÃ¼nde bulunan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 sivil yaralandÄ±.
Muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlem evi gÃ¶revlisi Ebu Raed, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rusya'ya ait SU 24 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, Lazkiye ilindeki HÄ±meymim Ã¼ssÃ¼nden kalkÄ±ÅŸ yaparak Ä°dlib ilinin gÃ¼neyindeki Has kÃ¶yÃ¼ne iki hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi." dedi.
Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf da "AkÅŸam saatlerinde savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Ä°dlib ilinin gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±nda yer alan Has kÃ¶yÃ¼ndeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 15 sivil yaralandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Son 10 gÃ¼nde, Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 31 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 66 sivil de yaralandÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti.
"Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Ryan, "Mueller'in gÃ¶revine son verilme gibi bir ihtimalin deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dair garanti aldÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
San Antonio'da meydana gelen patlamanÄ±n daha Ã¶nce Austin'deki 4 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti
Slovakya CumhurbaÅŸkanÄ± Kiska, BaÅŸbakan Pellegriniâ€™nin Ã¶nerdiÄŸi yeni kabine Ã¼yelerine onay vermedi
BrÃ¼ksel'deki Genel Ä°ÅŸler Konseyi'nin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Avrupa BirliÄŸi Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Timmermans, Polonya'daki yargÄ± reformunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkesine aykÄ±rÄ± olduÄŸunu yineleyerek "Polonya'nÄ±n Komisyon'un tavsiyelerine cevap vermesi iÃ§in verdiÄŸimiz sÃ¼re bu gece yarÄ±sÄ± doluyor. Polonya'dan gelecek cevabÄ± bekliyoruz." ifadelerini kullandÄ±
Irak hÃ¼kÃ¼metinin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki havalimanlarÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±ndan sonra SÃ¼leymaniye HavalimanÄ±'ndan ilk uluslararasÄ± uÃ§ak seferi yapÄ±ldÄ±
Maryland eyaletindeki Great Mills Lisesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Polis olaya mÃ¼dahale ederken, resmi kaynaklar saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ veya yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±
Yahudi iÅŸgalcilerin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n El-Halil kentinde okuldan Ã§Ä±kan Filistinli ilkokul Ã¶ÄŸrencilerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Gazzeliler Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in sÄ±nÄ±r boyuna yaklaÅŸÄ±k bin fidan dikti.
NorveÃ§ Adalet ve GÃ¶Ã§men BakanÄ± Listhaug, muhalefetin yoÄŸun baskÄ±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etti
Ä°srail'in zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Filistin'e yÃ¼rÃ¼yen Yahudi asÄ±llÄ± Ä°sveÃ§li aktivist Benjamin Ladraa, Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±
Irak Adalet BakanÄ± Haydar ez-Zamili, ortak sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi konusunda TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m taleplerine "olumlu ve iyi niyetle" yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi