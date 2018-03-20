18:22, 20 Mart 2018 Salı

356 hakim ve savcının görev yeri değişti





Hakimler Savcılar Kurulu yeni bir kararname hazırladı. 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakimler Savcılar Kurulu yeni bir kararname hazırladı. 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

İlgili Konular Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.