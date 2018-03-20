18:54, 20 Mart 2018 SalÄ±

Ä°ngiltere'de gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi takÄ±mÄ± Red Arrows'a ait Hawk tipi uÃ§ak Ã¶ÄŸle saatlerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼. RAF Valley hava Ã¼ssÃ¼nde meydana geldiÄŸi belirtilen kazanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine yardÄ±m ekipleri sevk edilirken, Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgi verilmedi. UÃ§akta 2 mÃ¼rettebat bulunduÄŸu belirtildi. RAF Valley, Ä°ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotlarÄ± ile personelinin daÄŸ ve deniz operasyonlarÄ± konusunda eÄŸitildiÄŸi Ã¼s olarak biliniyor.

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