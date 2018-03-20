19:27, 20 Mart 2018 Salı

Adalet Bakanı'ndan Çiftlik Bank hakkında açıklama!





Adalet Bakanı Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.