19:30, 20 Mart 2018 SalÄ±

Bosna Hersek'in kuzeyinde sel korkusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in kuzey kesimindeki Gradiska ve Kozarska Dubica ÅŸehirleri ile Vrbaska, Bistrica ve Gasnica kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen selde Ã§ok sayÄ±da ev ile iÅŸ yeri hasar gÃ¶rdÃ¼.

Â Ãœlkenin kuzey kesimlerinde yaÅŸayan halk, artan hava sÄ±caklÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± olarak karlarÄ±n erimesi sonucu yaÅŸanan taÅŸkÄ±nlardan endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Gradiska Belediyesi Sivil Koruma Daire MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Slobodan Knezevic, Sava Nehri'nin normal seviyesinin Ã§ok Ã¼zerinde olduÄŸunu belirterek, "Nehrin taÅŸmasÄ± sonucu en kritik durum Vrbaska, Bistrica ve Gasnica kÃ¶ylerinde yaÅŸanÄ±yor." dedi.

Â "NEHRÄ°N AKINTISI SON DERECE GÃœÃ‡LÃœ"

BÃ¶lgede oluÅŸabilecek daha bÃ¼yÃ¼k su taÅŸkÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Knezevic, "Bu sabah yedi evin hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. VatandaÅŸlara kum ve Ã§uval yardÄ±mÄ± yapÄ±yoruz ancak nehrin akÄ±ntÄ±sÄ± son derece gÃ¼Ã§lÃ¼." diye konuÅŸtu.

Bistrica kÃ¶y sakini 70 yaÅŸÄ±ndaki Milka Rajlic de "KomÅŸularÄ±mÄ±n, ailemin evlerini su bastÄ±. Sava'nÄ±n, HÄ±rvatistan Ã¼zerinden taÅŸmasÄ±yla bu gece su altÄ±na kalmaktan endiÅŸeliyim." ifadelerini kullandÄ±.

Â SAVA, NORMAL SEVÄ°YESÄ°NDEN 10 METRE YÃœKSELDÄ°

Milan Vilic ise Sava Nehri'nin bu kadar yÃ¼kseldiÄŸine ÅŸahit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, nehrin "adÄ±m adÄ±m" taÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m kÃ¶yÃ¼n su altÄ±nda kalmasÄ±ndan korktuÄŸunu belirtti.

Bu arada, HÄ±rvatistan'Ä±n orta kesimindeki Jasenovac'da da nehrin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana gelmiÅŸ, son 50 yÄ±lda en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸan Sava'nÄ±n, normal seviyesinden 10 metre yÃ¼kseldiÄŸi bildirilmiÅŸti.