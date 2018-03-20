20:15, 20 Mart 2018 SalÄ±

Barzani: SarsÄ±ldÄ±k ancak aydÄ±nlÄ±k gelecek mÃ¼mkÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Barzani, 21 Mart Nevruz BayramÄ± mÃ¼nasebetiyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kutlama mesajÄ±nda, "2014'ten bu yana derin ve Ã§etin krizlerle mÃ¼cadele eden IKBY'nin, birilerinin sandÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸiÄŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir iÃ§ diyalogla hep birlikle aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸe ulaÅŸmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu" ifade etti.

IKBY'nin "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la girilen savaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra siyasi Ã§ekiÅŸme, iÃ§ siyasetteki parÃ§alanma ve bÃ¼tÃ§e kesintileri" gibi bir dizi sorunlarla mÃ¼cadele ettiÄŸini kaydeden Barzani, "bÃ¶lgeyi etkileyen en bÃ¼yÃ¼k sorunun bÃ¼tÃ§e kesintisi kaynaklÄ± ekonomik kriz olduÄŸunu" dile getirdi.

Barzani ayrÄ±ca, BaÄŸdat yÃ¶netiminin Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle 2014'ten bu yana IKBY'nin anayasal hakkÄ± olan bÃ¼tÃ§ede kesintiye gitmesinin bÃ¶lge ekonomisinde deÄŸiÅŸikliklere neden olduÄŸunu belirtti.

IKBY BaÅŸbakanÄ±, "HalkÄ±n, sabÄ±rlÄ± bekleyiÅŸi sayesinde ekonomik durumun normale dÃ¶neceÄŸinden emin olmasÄ±nÄ± istiyorum." ifadesini kullandÄ±.