Barzani: SarsÄ±ldÄ±k ancak aydÄ±nlÄ±k gelecek mÃ¼mkÃ¼n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Barzani, 21 Mart Nevruz BayramÄ± mÃ¼nasebetiyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kutlama mesajÄ±nda, "2014'ten bu yana derin ve Ã§etin krizlerle mÃ¼cadele eden IKBY'nin, birilerinin sandÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸiÄŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± bir iÃ§ diyalogla hep birlikle aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸe ulaÅŸmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu" ifade etti.
IKBY'nin "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la girilen savaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra siyasi Ã§ekiÅŸme, iÃ§ siyasetteki parÃ§alanma ve bÃ¼tÃ§e kesintileri" gibi bir dizi sorunlarla mÃ¼cadele ettiÄŸini kaydeden Barzani, "bÃ¶lgeyi etkileyen en bÃ¼yÃ¼k sorunun bÃ¼tÃ§e kesintisi kaynaklÄ± ekonomik kriz olduÄŸunu" dile getirdi.
Barzani ayrÄ±ca, BaÄŸdat yÃ¶netiminin Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle 2014'ten bu yana IKBY'nin anayasal hakkÄ± olan bÃ¼tÃ§ede kesintiye gitmesinin bÃ¶lge ekonomisinde deÄŸiÅŸikliklere neden olduÄŸunu belirtti.
IKBY BaÅŸbakanÄ±, "HalkÄ±n, sabÄ±rlÄ± bekleyiÅŸi sayesinde ekonomik durumun normale dÃ¶neceÄŸinden emin olmasÄ±nÄ± istiyorum." ifadesini kullandÄ±.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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