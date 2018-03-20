Biltaci'nin oÄŸluna bir haftada ikinci beraat

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MÄ±sÄ±r'da mahkeme, Rabia olaylarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Esma Biltaci'nin kardeÅŸi Enes hakkÄ±nda bir hafta iÃ§inde ikinci kez beraat kararÄ± verdi.
Kaynaklar, 13-14 Ocak 2014'te kalabalÄ±klarÄ± gÃ¶steri amaÃ§lÄ± toplama suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan ve iki yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Enes'in, Medinet en-Nasr Ä°stinaf Mahkemesi tarafÄ±ndan suÃ§suz bulunarak beraatÄ±na hÃ¼kmedildiÄŸini aktardÄ±.
Bu beraatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§en Pazar gÃ¼nÃ¼ MÄ±sÄ±r'da YargÄ±tay, oÄŸul Biltaci hakkÄ±nda ateÅŸli silah bulundurma suÃ§undan verilen 5 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± bozarak beraat kararÄ± vermiÅŸti. Enes Biltaci, baÅŸka herhangi bir suÃ§tan yargÄ±lanmÄ±yor.
Son verilen beraata iliÅŸkin savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itiraz etmesi durumunda davanÄ±n bir Ã¼st mahkemede gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.
Enes Biltaci, MÄ±sÄ±r'daki 3 Temmuz 2013 Darbesi'nin ardÄ±ndan gelen sÃ¼reÃ§te 31 AralÄ±k 2013'te tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°hvan lider kadrosundan olan babasÄ± Muhammed el-Biltaci ise hakkÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve kesin yargÄ± sÃ¼reÃ§leri sonlanmamÄ±ÅŸ davalardan bu gÃ¼ne dek 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Ryan, "Mueller'in gÃ¶revine son verilme gibi bir ihtimalin deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dair garanti aldÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
San Antonio'da meydana gelen patlamanÄ±n daha Ã¶nce Austin'deki 4 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti