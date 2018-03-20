20:23, 20 Mart 2018 SalÄ±

Biltaci'nin oÄŸluna bir haftada ikinci beraat





MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YargÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, MÄ±sÄ±r'da mahkeme, Rabia olaylarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Esma Biltaci'nin kardeÅŸi Enes hakkÄ±nda bir hafta iÃ§inde ikinci kez beraat kararÄ± verdi. Kaynaklar, 13-14 Ocak 2014'te kalabalÄ±klarÄ± gÃ¶steri amaÃ§lÄ± toplama suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan ve iki yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Enes'in, Medinet en-Nasr Ä°stinaf Mahkemesi tarafÄ±ndan suÃ§suz bulunarak beraatÄ±na hÃ¼kmedildiÄŸini aktardÄ±. Bu beraatÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§en Pazar gÃ¼nÃ¼ MÄ±sÄ±r'da YargÄ±tay, oÄŸul Biltaci hakkÄ±nda ateÅŸli silah bulundurma suÃ§undan verilen 5 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± bozarak beraat kararÄ± vermiÅŸti. Enes Biltaci, baÅŸka herhangi bir suÃ§tan yargÄ±lanmÄ±yor. Son verilen beraata iliÅŸkin savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itiraz etmesi durumunda davanÄ±n bir Ã¼st mahkemede gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor. Enes Biltaci, MÄ±sÄ±r'daki 3 Temmuz 2013 Darbesi'nin ardÄ±ndan gelen sÃ¼reÃ§te 31 AralÄ±k 2013'te tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°hvan lider kadrosundan olan babasÄ± Muhammed el-Biltaci ise hakkÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve kesin yargÄ± sÃ¼reÃ§leri sonlanmamÄ±ÅŸ davalardan bu gÃ¼ne dek 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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