20:31, 20 Mart 2018 SalÄ±

Filistin'de Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ fuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.

Filistin TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, Nablus ValiliÄŸi ve Nablus Belediyesi ile Ã§eÅŸitli kurumlarÄ±n da destek verdiÄŸi fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Nablus Valisi Ekrem er-Recub ve Belediye BaÅŸkanÄ± Adli YeiÅŸ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.

KuÅŸ yetiÅŸtiricilerinden bazÄ±larÄ± fuara ticari amaÃ§la katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirtirken bazÄ±larÄ± ise gÃ¶steri ve eÄŸlence iÃ§in burada olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Â AA muhabirine konuÅŸan Nablus TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Vecdi el-Kehan, Ã¼retici ile tÃ¼ketici arasÄ±nda bir baÄŸ kurulmasÄ±nÄ± hedefledikleri fuara daha Ã§ok Nablus, Tulkerem, Cenin, Kalkilya ve Tubas kentlerinden katÄ±lÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kehan, fuarda sergilenen Ã§iÃ§eklerin yÃ¼zde 80'inin Filistin'deki beÅŸ fidanlÄ±kta yetiÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

Ã–te Nablus BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ziyad Osman da fuarÄ±n ekonomi, turizm, kalkÄ±nma ve eÄŸlence amaÃ§lÄ± olduÄŸunu belirtti.

Fuarda kadÄ±n kooperatifleri, fidanlÄ±k ve satÄ±ÅŸ iÃ§in alanlar ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Osman, "KadÄ±n kooperatifleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen kÃ¼Ã§Ã¼k projelere destek olmayÄ± hedefliyoruz." diye konuÅŸtu.