20:50, 20 Mart 2018 SalÄ±

Zuckerberg'e AP'de konuÅŸma yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg, kiÅŸisel verilerin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirmek Ã¼zere Avrupa Parlamentosu'na (AP) Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

AP BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, Zuckerberg'in, kiÅŸisel verilerin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirmek iÃ§in AP'de konuÅŸma yapmaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." ifadesini kullandÄ±.

GeÃ§en hafta, merkezi Ä°ngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz ÅŸirketinin, yaklaÅŸÄ±k 50 milyon Facebook hesabÄ±ndan gizli bilgiye eriÅŸim saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, bu bilgilerin, ABD'de 2016'da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Verilerin, kiÅŸilerin gizli mesajlaÅŸmalardan da derlendiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Konuya iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Facebook, veri ihlaline yÃ¶nelik iddialarÄ±n gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirterek, "Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±, bilerek bu bilgileri paylaÅŸÄ±yor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiÅŸ, herhangi bir ÅŸifre Ã§alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

ZUCKERBERG, Ä°NGÄ°LTERE'DE Ä°FADEYE Ã‡AÄžIRILDI

Ä°ngiltere Parlamentosu, sosyal medya platformu Facebook'taki kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarla ilgili ifade vermek Ã¼zere Facebook'un kurucususu Zuckerberg'i oturuma katÄ±lmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

DCMS Komisyonu BaÅŸkanÄ± Damian Collins konuyla ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mektubunda, Facebook hakkÄ±ndaki veri ihlali iddialarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlenecek oturuma katÄ±larak, Zuckerberg'in komisyon Ã¼yelerini bilgilendirmesini talep etti.

Mektupta, Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin nasÄ±l iÅŸlendiÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama beklendiÄŸi ve oturuma katÄ±lÄ±mÄ±yla ilgili Zuckerberg'in komisyon Ã¼yelerine 26 Mart'a kadar geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi vurgulandÄ±.

Ã–te yandan Avrupa Parlamentosu (AP) BaÅŸkanÄ± Antonio Tajani, sosyal medya hesabÄ±ndan, Zuckerberg'in, kiÅŸisel verilerin kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialara aÃ§Ä±klÄ±k getirmek iÃ§in AP'de konuÅŸma yapmaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

SORUÅžTURMA YÃœRÃœTÃœLÃœYOR

Ä°ngiltere merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n Facebook'ta 50 milyon hesaptan kiÅŸisel veri topladÄ±ÄŸÄ±, ABD seÃ§imleri ile Brexit referandumunu etkilemek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere Dijital, KÃ¼ltÃ¼r, Medya ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sponsorluÄŸundaki Ä°ngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kiÅŸisel verilerin usulsÃ¼z kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ±n detaylÄ± ÅŸekilde incelenmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Åžirket usulsÃ¼zlÃ¼k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddediyor.

Ä°HLALLERÄ° ESKÄ° ÅžÄ°RKET Ã‡ALIÅžANI DUYURMUÅžTU

Ä°ddialar Cambridge Analytica'nÄ±n eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Christopher Wylie tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lÄ±rken, verilerin kiÅŸilerin gizli mesajlaÅŸmalarÄ±ndan da derlendiÄŸi savunulmuÅŸtu.

Ä°ngiliz Channel 4 haber kanalÄ±nÄ±n dÃ¼n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gizli kamera Ã§ekimlerinde de ÅŸirketin bazÄ± yÃ¶neticileri, internet ortamÄ±nda siyasetÃ§ilerin itibarÄ±nÄ± sarsmak iÃ§in "aÅŸk tuzaklarÄ±" hazÄ±rlanabileceÄŸini ve rÃ¼ÅŸvet verilebileceÄŸini sÃ¶ylerken gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Cambridge Analytica YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alexander Nix'in, ÅŸirketle dÃ¼nya genelinde gizli ÅŸekilde seÃ§im kampanyalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada Facebook'un hisseleri de dÃ¼n, veri ihlali iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼zde 8,1 deÄŸer kaybÄ±yla son 5,5 yÄ±lÄ±n en sert gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Facebook, konuya iliÅŸkin, "verilerin usulÃ¼ne uygun kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialarÄ±n gÃ¶zden geÃ§irileceÄŸini", Cambridge Analytica'nÄ±n faaliyetlerinin incelenmesi iÃ§in kendi dijital adli biliÅŸim uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir ekibi gÃ¶revlendirdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.