GÃ¼ncelleme: 22:44, 20 Mart 2018 SalÄ±

Almanya'da uyarÄ± grevi: 35 bin kiÅŸi iÅŸ bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da Ã§ok sayÄ±da kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Ã¼cret artÄ±ÅŸ talebiyle bugÃ¼n birÃ§ok eyalette uyarÄ± grevi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ÅŸverenlerle toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼ren Verdi SendikasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde iÅŸverenlerin Ã¼zerinde baskÄ±yÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla uyarÄ± grevinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi ve Ã¼lke genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 35 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Grevin aÄŸÄ±rlÄ±k noktasÄ±nÄ±n bugÃ¼n Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal ve Duisburg kentlerinde Ã¶zellikle toplu taÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n gÃ¼n boyunca grev yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ã‡ocuk yuvalarÄ±nda, belediyelerde ve iÅŸ bulma kurumlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸanlarla temizlik iÅŸÃ§ileri de bazÄ± eyaletlerde greve destek verirken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanÄ± sÄ±ra Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-WÃ¼rttemberg ve Bavyera eyaletlerinde de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

UYARI GREVÄ° GELECEK GÃœNLERDE DE DEVAM EDECEK

UyarÄ± grevinin gelecek gÃ¼nlerde de devam edeceÄŸi, yarÄ±n Ã¶zellikle KÃ¶ln ve DÃ¼sseldorf kentlerinde toplu taÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grev yapacaÄŸÄ± kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Verdi SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Frank Bsirske, iÅŸverenlerin son toplu sÃ¶zleÅŸme toplantÄ±sÄ±nda teklif sunmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, iÅŸverenlerin konunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Almanya'da ekonominin iyi durumda olduÄŸuna ve vergi gelirlerinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Bsirske, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bundan pay almasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Verdi SendikasÄ± 2,3 milyon kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÃ§in en az 200 avro olmak Ã¼zere yÃ¼zde 6 oranÄ±nda Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep ediyor.

Ä°ÅŸverenler ise yÃ¼ksek olduÄŸu gerekÃ§esiyle bu talebi kabul etmiyor.