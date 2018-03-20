Almanya'da uyarÄ± grevi: 35 bin kiÅŸi iÅŸ bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'da Ã§ok sayÄ±da kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Ã¼cret artÄ±ÅŸ talebiyle bugÃ¼n birÃ§ok eyalette uyarÄ± grevi yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ÅŸverenlerle toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼ren Verdi SendikasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde iÅŸverenlerin Ã¼zerinde baskÄ±yÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla uyarÄ± grevinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi ve Ã¼lke genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 35 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Grevin aÄŸÄ±rlÄ±k noktasÄ±nÄ±n bugÃ¼n Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, Dortmund, Bochum, Essen, Wuppertal ve Duisburg kentlerinde Ã¶zellikle toplu taÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n gÃ¼n boyunca grev yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ã‡ocuk yuvalarÄ±nda, belediyelerde ve iÅŸ bulma kurumlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸanlarla temizlik iÅŸÃ§ileri de bazÄ± eyaletlerde greve destek verirken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yanÄ± sÄ±ra Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-WÃ¼rttemberg ve Bavyera eyaletlerinde de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
UYARI GREVÄ° GELECEK GÃœNLERDE DE DEVAM EDECEK
UyarÄ± grevinin gelecek gÃ¼nlerde de devam edeceÄŸi, yarÄ±n Ã¶zellikle KÃ¶ln ve DÃ¼sseldorf kentlerinde toplu taÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grev yapacaÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Verdi SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Frank Bsirske, iÅŸverenlerin son toplu sÃ¶zleÅŸme toplantÄ±sÄ±nda teklif sunmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, iÅŸverenlerin konunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Almanya'da ekonominin iyi durumda olduÄŸuna ve vergi gelirlerinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Bsirske, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bundan pay almasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Verdi SendikasÄ± 2,3 milyon kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÃ§in en az 200 avro olmak Ã¼zere yÃ¼zde 6 oranÄ±nda Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep ediyor.
Ä°ÅŸverenler ise yÃ¼ksek olduÄŸu gerekÃ§esiyle bu talebi kabul etmiyor.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Ryan, "Mueller'in gÃ¶revine son verilme gibi bir ihtimalin deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dair garanti aldÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
San Antonio'da meydana gelen patlamanÄ±n daha Ã¶nce Austin'deki 4 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti