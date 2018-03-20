21:47, 20 Mart 2018 SalÄ±

'Gana'da halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'si temiz suya eriÅŸebiliyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi bildirildi.

Gana'da faaliyet gÃ¶steren UluslararasÄ± Su ve Sanitasyon Merkezi BaÅŸkanÄ± Vida Duti, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin sadece yÃ¼zde 27'sinin temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸini belirtti.

Duti, 2030'a kadar Ã¼lkenin tamamÄ±nÄ±n temiz suya eriÅŸebilmesinin hedeflendiÄŸini ifade ederek, temiz suya eriÅŸmenin herkesin temel hakkÄ± olduÄŸunu kaydetti.

Duti, "Hedefimizi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in sadece hÃ¼kÃ¼metin, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin ve hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸil, bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda kabile liderleri ve medyanÄ±n da bize destek olmasÄ± lazÄ±m." dedi.

Gana'da yaklaÅŸÄ±k 6 milyon kiÅŸi, gÃ¼nlÃ¼k su ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± yeterince temiz olmayan akarsu ve nehirlerden karÅŸÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re Ã¼lkede Ã§Ä±kan hastalÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 70'i temiz olmayan su ve hijyenik olmayan sanitasyondan kaynaklanÄ±yor.