Åžeyh Raid Salah iÃ§in ÅŸartlÄ± tahliye ihtimali

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'de mahkemenin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliye edilmesini prensipte kabul ettiÄŸi bildirildi.
AA muhabirine konuÅŸan Salah'Ä±n avukatÄ± Halid Zabarka, Hayfa kentindeki sulh mahkemesinin mÃ¼vekkilinin ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Zabarka, ÅŸartlarÄ±n pazartesi gÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada belirleneceÄŸi kaydetti.
Zabarka, Salah'Ä±n Kefr Kenna'daki ikametgahÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± kÄ±sÄ±tlamalarla ev hapsinde tutulmasÄ±nÄ±n muhtemel olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
"Åžeyh Salah'Ä±n savunma heyeti olarak bizler kendisinin tutukluluÄŸunun sÃ¼rmesine bir gerekÃ§e olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diyen Zabarka, Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elindeki tÃ¼m gerekÃ§elerini ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla Kefr Kenna'daki evinde kalmasÄ± teklifinde bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Åžeyh Salah'Ä±n 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri olmasÄ± nedeniyle ev hapsi gibi ÅŸartlÄ± tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akÄ±n etmesi Ä°srail gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan tehlikeli kabul ediliyor.
Ä°srail hukukuna gÃ¶re gelecek hafta mahkemenin ÅŸartlarÄ± duyurulana dek Salah'Ä±n hapiste kalmasÄ± gerekiyor. Mahkemenin bu ÅŸartlÄ± salÄ±verilme kararÄ± Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan durdurulabilir.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Ryan, "Mueller'in gÃ¶revine son verilme gibi bir ihtimalin deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dair garanti aldÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
San Antonio'da meydana gelen patlamanÄ±n daha Ã¶nce Austin'deki 4 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti