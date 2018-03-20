22:04, 20 Mart 2018 SalÄ±

Åžeyh Raid Salah iÃ§in ÅŸartlÄ± tahliye ihtimali





Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'de mahkemenin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliye edilmesini prensipte kabul ettiÄŸi bildirildi. AA muhabirine konuÅŸan Salah'Ä±n avukatÄ± Halid Zabarka, Hayfa kentindeki sulh mahkemesinin mÃ¼vekkilinin ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul ettiÄŸini sÃ¶yledi. Zabarka, ÅŸartlarÄ±n pazartesi gÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada belirleneceÄŸi kaydetti. Zabarka, Salah'Ä±n Kefr Kenna'daki ikametgahÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± kÄ±sÄ±tlamalarla ev hapsinde tutulmasÄ±nÄ±n muhtemel olduÄŸuna dikkati Ã§ekti. "Åžeyh Salah'Ä±n savunma heyeti olarak bizler kendisinin tutukluluÄŸunun sÃ¼rmesine bir gerekÃ§e olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diyen Zabarka, Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n elindeki tÃ¼m gerekÃ§elerini ortadan kaldÄ±rmak amacÄ±yla Kefr Kenna'daki evinde kalmasÄ± teklifinde bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti. Åžeyh Salah'Ä±n 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri olmasÄ± nedeniyle ev hapsi gibi ÅŸartlÄ± tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akÄ±n etmesi Ä°srail gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan tehlikeli kabul ediliyor. Ä°srail hukukuna gÃ¶re gelecek hafta mahkemenin ÅŸartlarÄ± duyurulana dek Salah'Ä±n hapiste kalmasÄ± gerekiyor. Mahkemenin bu ÅŸartlÄ± salÄ±verilme kararÄ± Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan durdurulabilir.

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