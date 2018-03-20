22:15, 20 Mart 2018 SalÄ±

Esed yine DoÄŸu Guta'yÄ± vurdu: 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti





BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Guta'daki AA muhabirleri, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, gÃ¼n boyu DoÄŸu Guta iÃ§erisindeki bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgeleri karadan ve havadan aralÄ±ksÄ±z bombalamaya devam ettiÄŸini bildirdi. Sivil savunma ekiplerinin saldÄ±rÄ±larÄ±n yoÄŸunluÄŸu nedeniyle birÃ§ok yerde Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lara ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkililer, bombardÄ±manlarda can kaybÄ±nÄ±n daha yÃ¼ksek olduÄŸunu tahmin ettiklerini aktardÄ±. Esed rejiminin, bÃ¶lgeye yÃ¶nelik son 5 gÃ¼ndeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda Ã¶len sivil sayÄ±sÄ± 150'yi geÃ§ti. BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Kurulu (BMGK), 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. â€¨â€¨BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu geÃ§en hafta, rejimin, DoÄŸu Guta'da sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmak, halkÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemek ve tÄ±bbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸini duyurmuÅŸtu.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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