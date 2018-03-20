Netenyahu'dan gÃ¶Ã§menlerle ilgili seviyesiz sÃ¶zler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in "radikal Ä°slami bÃ¶lgelerle Ã§evrili olduÄŸunu ileri sÃ¼ren ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak zorunda bulunduÄŸunu" iddia eden Natanyahu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca uzanan Sina ile aramÄ±zda 200 kilometre uzunluÄŸundaki duvardan oluÅŸan bÃ¼yÃ¼k bir projeyi tamamladÄ±k. Bu duvar olmasaydÄ± Sina'da faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve AfrikalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin dalga dalga sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek Ã¼lkemize sÄ±zmalarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±k. Bu da Ã§ok tehlikelidir."
Netanyahu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Demokratik Yahudi devletinden bahsediyoruz. Her yÄ±l 50 bin kiÅŸi, daha sonra 100 bin ve ardÄ±ndan da 150 bin kiÅŸi Ã¼lkeye sÄ±zsaydÄ± demokratik Yahudi devletinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± garanti altÄ±na alabilir miydik? EÄŸer sayÄ±larÄ± 1 veya 1,5 milyona ulaÅŸsaydÄ± devlet kaybolurdu. Bu olmadÄ±. DuvarÄ± inÅŸa ettik. GÃ¼venlik ihtiyacÄ±na verdiÄŸimiz Ã¶neme uygun bir ÅŸekilde altyapÄ±da da bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±yoruz."
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti son yÄ±llarda ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r, Gazze, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n iÃ§inde ve Golan Tepeleri'nde "gÃ¼venlik" iddiasÄ±yla duvar inÅŸa ediyor.
Filistin'de 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n (2. Ä°ntifada) ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, 2002 yÄ±lÄ±nda "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle BatÄ± Åžeria ile Ä°srail arasÄ±na AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±m DuvarÄ± nedeniyle BatÄ± Åžeria'daki 3 milyona yakÄ±n Filistinli, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve Ä°srail'e geÃ§emiyor.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Ryan, "Mueller'in gÃ¶revine son verilme gibi bir ihtimalin deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bile olmadÄ±ÄŸÄ±na dair garanti aldÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
San Antonio'da meydana gelen patlamanÄ±n daha Ã¶nce Austin'deki 4 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile ilgili yalan haber yayÄ±mlayan Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesi, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸvurusu Ã¼zerine, NATO'nun tekzip etmesinin ardÄ±ndan haberini dÃ¼zeltti