23:01, 20 Mart 2018 SalÄ±

Netenyahu'dan gÃ¶Ã§menlerle ilgili seviyesiz sÃ¶zler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in "radikal Ä°slami bÃ¶lgelerle Ã§evrili olduÄŸunu ileri sÃ¼ren ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumak zorunda bulunduÄŸunu" iddia eden Natanyahu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z boyunca uzanan Sina ile aramÄ±zda 200 kilometre uzunluÄŸundaki duvardan oluÅŸan bÃ¼yÃ¼k bir projeyi tamamladÄ±k. Bu duvar olmasaydÄ± Sina'da faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± ve AfrikalÄ± kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin dalga dalga sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§erek Ã¼lkemize sÄ±zmalarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±k. Bu da Ã§ok tehlikelidir."

Netanyahu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Demokratik Yahudi devletinden bahsediyoruz. Her yÄ±l 50 bin kiÅŸi, daha sonra 100 bin ve ardÄ±ndan da 150 bin kiÅŸi Ã¼lkeye sÄ±zsaydÄ± demokratik Yahudi devletinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± garanti altÄ±na alabilir miydik? EÄŸer sayÄ±larÄ± 1 veya 1,5 milyona ulaÅŸsaydÄ± devlet kaybolurdu. Bu olmadÄ±. DuvarÄ± inÅŸa ettik. GÃ¼venlik ihtiyacÄ±na verdiÄŸimiz Ã¶neme uygun bir ÅŸekilde altyapÄ±da da bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±yoruz."

Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti son yÄ±llarda ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r, Gazze, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n iÃ§inde ve Golan Tepeleri'nde "gÃ¼venlik" iddiasÄ±yla duvar inÅŸa ediyor.

Filistin'de 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n (2. Ä°ntifada) ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, 2002 yÄ±lÄ±nda "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle BatÄ± Åžeria ile Ä°srail arasÄ±na AyrÄ±m DuvarÄ± inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±m DuvarÄ± nedeniyle BatÄ± Åžeria'daki 3 milyona yakÄ±n Filistinli, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve Ä°srail'e geÃ§emiyor.