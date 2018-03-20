'Rusya'nÄ±n elinde 11 nÃ¼kleer silah platformu var'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, Rusya'nÄ±n elinde dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer silah fÄ±rlatmak iÃ§in 11 platform, ABD'nin ise bu kapasitede sadece bir uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, Ã¼lkesinin dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer silah platformlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Orgeneral Hyten, 2019 mali yÄ±lÄ± iÃ§in Stratejik Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§e konusunda ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde konuÅŸtu.
ABD'nin NÃ¼kleer Durum Belgesi'Inde, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n denizde konuÅŸlandÄ±rmak Ã¼zere dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer silah inÅŸa etme planÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± deÄŸerlendiren Orgeneral Hyten, bu silahlarÄ±n Rusya'dan hissettiklerecekleri tehdit Ã¼zerine geliÅŸtirileceÄŸini belirtti.
ABD'li komutan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putinâ€™in 2000 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkesinin nÃ¼kleer doktrininin, "bir dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼n gelmek iÃ§in konvansiyonel savaÅŸlarda dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer kullanmak" Ã¼zerine kurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Hyten, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusya'nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bunu caydÄ±rmamÄ±z gerekir." diye konuÅŸtu.
ABDâ€™nin NÃ¼kleer Durum Belgesi'nde dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer silah planÄ±nÄ± Rusya'ya karÅŸÄ± pazarlÄ±k aracÄ± olarak kullanmak Ã¼zere koyduÄŸuna iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlÄ±k aracÄ± deÄŸil bir tehdide cevap olduÄŸunu savundu.
ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkmasÄ± durumunda sÃ¶z konusu silahÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ±n durdurulabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Rusyaâ€™nÄ±n 11 nÃ¼kleer silah platformu var
Orgeneral Hyten, ABDâ€™nin sÃ¶z konusu dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer silah platformlarÄ± konusunda Rusya'nÄ±n Ã§ok gerisinde olduÄŸunu ifade etti.
Hyten, "Rusya'nÄ±n farklÄ± zaman ve yerlerde kullanabileceÄŸi 11 farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer platformu var. Åžu anda bizim bir tane var ve o da bir uÃ§ak. UÃ§ak bu tÃ¼r tehditlerle mÃ¼cadele etmek iÃ§in doÄŸru yerlere konumlandÄ±rÄ±labilir. Ancak bu (tehditle mÃ¼cadele etmek), uÃ§akla aynÄ± zamanda oldukÃ§a zor. UÃ§ak yasak bir sahada savaÅŸarak geÃ§mek zorunda." dedi.
ABD'nin az sayÄ±da dÃ¼ÅŸÃ¼k tesirli nÃ¼kleer silah yapmasÄ±nÄ±n, Rusya ile ABD arasÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸ anlaÅŸma sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Hyten, ABD'nin denizaltÄ±lardan bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer silahlar yerine kÃ¼Ã§Ã¼k nÃ¼kleer silahlar taÅŸÄ±yabilecek ÅŸekilde modernize edileceÄŸini kaydetti.
"ABD, Rusya ve Ã‡inâ€™in hipersonik silahlarÄ±na karÅŸÄ± savunmasÄ±z"
ABD'li general, "Rusya ve Ã‡in Ã§ok saldÄ±rgan bir ÅŸekilde hipersonik silahlar geliÅŸtirme peÅŸinde" ifadelerini kullanÄ±rken, Ã¼lkesinin bu silahlara karÅŸÄ± koyacak savunma silahlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Rusya veya Ã‡in'in bu silahlarÄ± ABDâ€™ye karÅŸÄ± kullanmasÄ± durumunda ABD'nin nasÄ±l cevap vereceÄŸine iliÅŸkin bir soruya ise Hyten, "Bu oldukÃ§a zor. Bizim savunmamÄ±z caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu silahlarÄ±n bize karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± durumunda savunma anlamÄ±nda bir ÅŸeyimiz yok. DolayÄ±sÄ±yla bizim savunmamÄ±z Ã¼Ã§lÃ¼ nÃ¼kleer kapasitemizden (hava, kara ve denizde konuÅŸlu silahlar) oluÅŸan caydÄ±rÄ±cÄ± gÃ¼cÃ¼mÃ¼z olacaktÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
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