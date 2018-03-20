GÃ¼ncelleme: 01:01, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Avusturya'da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afganistan uyruklu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesine tepki gÃ¶sterdi.

Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nÄ±n geliÅŸ terminalinde toplanan gÃ¶stericiler, "Herkese kalma hakkÄ±" ve "Afganistan'a geri gÃ¶nderilmeye hayÄ±r" yazÄ±lÄ± pankart ve dÃ¶vizlerle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkelerine gÃ¶nderilmesini protesto etti.

Viyana SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ä°adesine HayÄ±r Komitesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Markus Miakhel, grup adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afganistan'da koÅŸullarÄ±n son yÄ±llarda Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini belirtti. Miakhel, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Afganistan YardÄ±m Misyonunun (UNAMA) 2017 raporunda en az 10 bin sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bilgisinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Miakhel, Ã¶lÃ¼m tehlikesinin hayatÄ±n her alanÄ±nda ve Ã¼lkenin her bÃ¶lgesinde hissedildiÄŸini vurgulayarak, Taliban'Ä±n Afganistan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nda etkin olduÄŸuna iÅŸaret etti.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Herbert Kickl'Ä±n Ã¶zellikle Afgan asÄ±llÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik tutumunu eleÅŸtiren Miakhel, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kickl, bakanlÄ±ÄŸÄ±nda ve hÃ¼kÃ¼metteki mevcut sorunlarÄ± Ã¶rtbas etmek iÃ§in AfganistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kullanÄ±yor. GÃ¶Ã§ ve savaÅŸ nedeniyle psikolojik sorunlar yaÅŸayan genÃ§lere gÃ¼venli ve istikrarlÄ± bir yaÅŸam alanÄ± sunmak yerine onlarÄ± geri gÃ¶ndermekle tehdit ediyor."

Â Miakhel, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Afganistan'a yÃ¶nelik seyahat uyarÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Avusturya tarafÄ±ndan gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gÃ¶nderilmesini kabul etmediklerini sÃ¶zlerine ekledi.