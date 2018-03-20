Avusturya'da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afganistan uyruklu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesine tepki gÃ¶sterdi.
Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nÄ±n geliÅŸ terminalinde toplanan gÃ¶stericiler, "Herkese kalma hakkÄ±" ve "Afganistan'a geri gÃ¶nderilmeye hayÄ±r" yazÄ±lÄ± pankart ve dÃ¶vizlerle Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkelerine gÃ¶nderilmesini protesto etti.
Viyana SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ä°adesine HayÄ±r Komitesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Markus Miakhel, grup adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Afganistan'da koÅŸullarÄ±n son yÄ±llarda Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini belirtti. Miakhel, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Afganistan YardÄ±m Misyonunun (UNAMA) 2017 raporunda en az 10 bin sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bilgisinin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Miakhel, Ã¶lÃ¼m tehlikesinin hayatÄ±n her alanÄ±nda ve Ã¼lkenin her bÃ¶lgesinde hissedildiÄŸini vurgulayarak, Taliban'Ä±n Afganistan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nda etkin olduÄŸuna iÅŸaret etti.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Herbert Kickl'Ä±n Ã¶zellikle Afgan asÄ±llÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik tutumunu eleÅŸtiren Miakhel, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Kickl, bakanlÄ±ÄŸÄ±nda ve hÃ¼kÃ¼metteki mevcut sorunlarÄ± Ã¶rtbas etmek iÃ§in AfganistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kullanÄ±yor. GÃ¶Ã§ ve savaÅŸ nedeniyle psikolojik sorunlar yaÅŸayan genÃ§lere gÃ¼venli ve istikrarlÄ± bir yaÅŸam alanÄ± sunmak yerine onlarÄ± geri gÃ¶ndermekle tehdit ediyor."
Â Miakhel, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Afganistan'a yÃ¶nelik seyahat uyarÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Avusturya tarafÄ±ndan gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen bir Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n gÃ¶nderilmesini kabul etmediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.
Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti