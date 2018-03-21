Gazze'ye 456 milyon avro yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼

Gazze'de halkÄ±n iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± hedefleyen su arÄ±tma tesisi inÅŸasÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere 456 milyon avro yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼nde bulunuldu.
Gazze'de merkezi su arÄ±tma tesisinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubu, olaÄŸan GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi (AHLC) toplantÄ±sÄ± BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yapÄ±ldÄ±.
Filistin yÃ¶netimi ve AB'nin ortak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da, Gazze'de 456 milyon avroluk en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesinin hayata geÃ§irilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu proje kapsamÄ±nda, Gazze halkÄ±na yÄ±llÄ±k 55 milyon metrekÃ¼p iÃ§me suyu saÄŸlanacak.
"PROJE, GAZZE HALKININ ACÄ°L SU Ä°HTÄ°YACINI KARÅžILAYACAK"
Projeye iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan Avrupa KomÅŸuluk PolitikasÄ± ve GeniÅŸleme MÃ¼zakerelerinden Sorumlu Ãœyesi Johannes Hahn, "AB'nin 77,1 milyon avro ile katkÄ± sunacaÄŸÄ± proje, Gazze halkÄ±nÄ±n acil su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami Hamdallah da "Bu toplantÄ± Gazze halkÄ±na umut mesajÄ± gÃ¶ndermekte, uluslararasÄ± toplumun Gazze halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etmediÄŸini ispatlamaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃœRKÄ°YE, PROJEYE EN YÃœKSEK TAAHHÃœTTE BULUNAN ÃœLKE
ToplantÄ±ya katÄ±lan TÃ¼rkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Faruk KaymakcÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistin sorununa kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunabilmesi iÃ§in Ã§abalarÄ±na devam ettiÄŸini ve sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n ancak iki devlet temelinde saÄŸlanabileceÄŸini belirtti.
KaymakcÄ± ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye'nin her zaman maÄŸdur Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu ve olmaya da devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda Filistinâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± anlatan KaymakcÄ±, Gazze Deniz Suyu ArÄ±tma Tesisi Projesi iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 11 milyon avro tutarÄ±ndaki yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ de duyurdu.
Komite toplantÄ±sÄ±na aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 42 Ã¼lkeden delegasyon katÄ±ldÄ± ve 8 kurum su arÄ±tma tesisi projesine desteÄŸini bildirdi.
Projenin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in gereken toplam miktarÄ±n ise 562,3 milyon avro olduÄŸu belirtildi.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.
Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti