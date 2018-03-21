GÃ¼ncelleme: 02:11, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Gazze'ye 456 milyon avro yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼

Gazze'de halkÄ±n iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± hedefleyen su arÄ±tma tesisi inÅŸasÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere 456 milyon avro yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼nde bulunuldu.

Gazze'de merkezi su arÄ±tma tesisinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubu, olaÄŸan GeÃ§ici Ä°rtibat Komitesi (AHLC) toplantÄ±sÄ± BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yapÄ±ldÄ±.

Filistin yÃ¶netimi ve AB'nin ortak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da, Gazze'de 456 milyon avroluk en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesinin hayata geÃ§irilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SÃ¶z konusu proje kapsamÄ±nda, Gazze halkÄ±na yÄ±llÄ±k 55 milyon metrekÃ¼p iÃ§me suyu saÄŸlanacak.

"PROJE, GAZZE HALKININ ACÄ°L SU Ä°HTÄ°YACINI KARÅžILAYACAK"

Projeye iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan Avrupa KomÅŸuluk PolitikasÄ± ve GeniÅŸleme MÃ¼zakerelerinden Sorumlu Ãœyesi Johannes Hahn, "AB'nin 77,1 milyon avro ile katkÄ± sunacaÄŸÄ± proje, Gazze halkÄ±nÄ±n acil su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak." ifadelerini kullandÄ±.

Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami Hamdallah da "Bu toplantÄ± Gazze halkÄ±na umut mesajÄ± gÃ¶ndermekte, uluslararasÄ± toplumun Gazze halkÄ±nÄ±n acÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etmediÄŸini ispatlamaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

TÃœRKÄ°YE, PROJEYE EN YÃœKSEK TAAHHÃœTTE BULUNAN ÃœLKE

ToplantÄ±ya katÄ±lan TÃ¼rkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Faruk KaymakcÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiyeâ€™nin Filistin sorununa kalÄ±cÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunabilmesi iÃ§in Ã§abalarÄ±na devam ettiÄŸini ve sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n ancak iki devlet temelinde saÄŸlanabileceÄŸini belirtti.

KaymakcÄ± ayrÄ±ca, TÃ¼rkiye'nin her zaman maÄŸdur Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu ve olmaya da devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda Filistinâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± anlatan KaymakcÄ±, Gazze Deniz Suyu ArÄ±tma Tesisi Projesi iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 11 milyon avro tutarÄ±ndaki yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ de duyurdu.

Komite toplantÄ±sÄ±na aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 42 Ã¼lkeden delegasyon katÄ±ldÄ± ve 8 kurum su arÄ±tma tesisi projesine desteÄŸini bildirdi.

Projenin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in gereken toplam miktarÄ±n ise 562,3 milyon avro olduÄŸu belirtildi.