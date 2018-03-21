GÃ¼ncelleme: 05:19, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'da Ziraat BankasÄ± ÅŸubesine saldÄ±rÄ±





Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶stericilerin, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Kendilerini "iktidar karÅŸÄ±tÄ± anarÅŸistler" olarak adlandÄ±ran yÃ¼zleri maskeli yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸi, kent meydanÄ±nda akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶sterinin ardÄ±ndan meydanda bulunan Ziraat BankasÄ± ÅŸubesine taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±da bulundu. SaldÄ±rÄ±da, bankanÄ±n giriÅŸindeki kapÄ± ve pencere camlarÄ±nda hasar meydana gelirken, mesai saati olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bankada kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±lar GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±tan gÃ¶stericiler polislerin olay yerine gelmesiyle kaÃ§tÄ±. Polis, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±rken, GÃ¼mÃ¼lcine Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nikos Mavroyannis, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rganlarÄ±n yÃ¼zleri maskeli olduÄŸu iÃ§in kimliklerinin belirlenemediÄŸini ifade eden Mavroyannis, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n incelemeye alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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