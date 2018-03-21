Yunanistan'da Ziraat BankasÄ± ÅŸubesine saldÄ±rÄ±

Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
Kendilerini "iktidar karÅŸÄ±tÄ± anarÅŸistler" olarak adlandÄ±ran yÃ¼zleri maskeli yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸi, kent meydanÄ±nda akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri gÃ¶sterinin ardÄ±ndan meydanda bulunan Ziraat BankasÄ± ÅŸubesine taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±da bulundu.
SaldÄ±rÄ±da, bankanÄ±n giriÅŸindeki kapÄ± ve pencere camlarÄ±nda hasar meydana gelirken, mesai saati olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bankada kimsenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±lar
GÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±tan gÃ¶stericiler polislerin olay yerine gelmesiyle kaÃ§tÄ±.
Polis, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±rken, GÃ¼mÃ¼lcine Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Nikos Mavroyannis, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rganlarÄ±n yÃ¼zleri maskeli olduÄŸu iÃ§in kimliklerinin belirlenemediÄŸini ifade eden Mavroyannis, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n incelemeye alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Enschede kentinde, cami yapÄ±lmasÄ± planlanan alanÄ±n Ã¼zerine 23 haÃ§ diken Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketi Ã¼yelerinin, yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶stericilerin, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.
Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.